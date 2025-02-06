منتهى الشحي.. مغامرات في الأعماق

خولة علي (أبوظبي)

بين هدوء الأمواج وغموض الأعماق، كرّست منتهى راشد الشحي نفسها لاكتشاف أعماق المحيطات ورصد تفاصيل حياة الكائنات البحرية، وأبرزها «القرش النمري» صاحب التأثير الأكبر في رحلتها، حيث تراه رمزاً للقوة والجمال، فضلاً عن دوره الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي بالمحيطات. رحلة منتهى مع الغوص ليست مجرد مغامرة، بل قصة شغف تحولت إلى رسالة تبرز من خلالها أهمية الحفاظ على الثروة البحرية التي لا تقدر بثمن.

تواصل مع الطبيعة

وجدت منتهى الشحي شغفها كغواصة محترفة ومحبة للطبيعة البحرية واستكشاف أسرارها، لتتحول هذه الهواية إلى جزء لا يتجزأ من حياتها اليومية، قائلة: لطالما أحببت الطبيعة ووجدت في البحر ملاذاً للهدوء والاسترخاء، وقد أتاح لي الغوص فرصة للتواصل مع الطبيعة بطريقة استثنائية، ورؤية جمال الحياة البحرية عن قرب باحتراف هذه الرياضة الممتعة.

وذكرت أن تجربتها الأولى في عالم الغوص كانت مليئة بالحماس والمفاجآت، حيث شعرت برهبة عند الغوص لأول مرة، لكن سرعان ما تحول هذا الشعور إلى دهشة عند الاقتراب من الحياة البحرية.



مخاطرة لا تُنسى

خلال رحلتها في عالم الغوص، واجهت الشحي مواقف خطيرة أثناء تصويرها للشعاب المرجانية، وكادت أن تتسبب في غرقها، وعن ذلك تقول: كان الموقف مرعباً للغاية، وهذه التجربة علمتني أهمية البقاء هادئة تحت الضغط وأهمية تواجد الفرد مع فريق الغوص.

جريء وفضولي

وترى الشحي أن القرش النمري الذي صادفته في البحر الأحمر من القروش الجريئة والفضولية، وغالباً ما يستكشف أي شيء غير مألوف، وعلى الرغم من كونه أحد أكثر القروش عدوانية، إلا أنه كائن مهيب يلعب دوراً كبيراً في تنظيف المحيطات والحفاظ على توازن النظام البيئي، لافتة إلى أن هذا القرش يتعرض إلى مخاطر تهدد وجوده، مثل الصيد الجائر للحصول على زعانفه.

وترى أن تراجع أعداده يهدد التوازن البيئي، لذا تسعى إلى حمايته ضد كل ما يشكل تهديداً لبقائه أو تعرضه للانقراض.



«مدرب بحري»

وتروي الشحي موقفاً طريفاً أثناء إحدى رحلات الغوص في مصر، قائلة: أثناء استكشافنا للشعاب المرجانية، انضم إلينا قرش نمري فضولي، بدأ يدور حولنا وكأنه يراقب تحركاتنا، مما جعله يبدو وكأنه يُقيّم أداءنا كغواصين، فأطلقنا عليه لقب «المدرب البحري»، وكانت لحظة مليئة بالضحك والمفاجآت وقتها.

نشر ثقافة الغوص

تعمل منتهى الشحي على نشر ثقافة الغوص في المجتمع من خلال ورش عمل ودورات تدريبية للصغار والكبار، وتسعى إلى تعريف الناس بجمال الحياة البحرية وأهمية الحفاظ عليها، موضحة أن الغوص وسيلة لتنمية الفكر وخوض تجارب لا تنسى.



طموحات وأهداف

تطمح منتهى الشحي لافتتاح مركز غوص خاص بها لتعليم فنون الغوص، بهدف نشر رياضة الغوص وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية. ورحلتها في أعماق البحار ليست مجرد قصة احتراف، بل هي حكاية عشق للطبيعة وعمل دؤوب للحفاظ على جمال الحياة البحرية، لتلهم أجيالاً جديدة لاكتشاف هذا العالم المدهش.



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تمتد مغامرات منتهى الشحي في أعماق البحار من مياه الإمارات إلى البحر الأحمر وفي السعودية، عُمان، مصر، والأردن، كما غاصت في المحيط الهندي في المالديف وتايلاند، وترى أن خورفكان تحتل مكانة خاصة في قلبها، نظراً إلى جمال الشعب المرجانية وتنوع الحياة البحرية فيها.