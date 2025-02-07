القرية العالمية تطلق فعالية "حق الليلة"

تستعد القرية العالمية في دبي لإطلاق فعالية "حق الليلة" في الفترة من 13 إلى 16 فبراير الجاري، احتفاءً بالتقليد التراثي الإماراتي المرتبط بقدوم شهر رمضان المبارك.

تقام الفعالية للمرة الأولى في الوجهة وتشمل أنشطة ثقافية وتفاعلية تستهدف العائلات والأطفال، بهدف تسليط الضوء على الموروث الشعبي وتعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي.

تشمل الفعالية -التي تُقام بين المسرح الرئيسي وبحيرة التنين - توزيع الحلويات التقليدية وتنظيم ورش عمل تفاعلية، وعروض تراثية، إضافة إلى لقاءات مع شخصيات “الرحّالة” في القرية العالمية.

وتتزين الفعالية بديكورات مستوحاة من التراث الإماراتي، تشمل سعف النخيل والفوانيس والجلسات الشعبية وتسهم الاحتفالية في تعريف الأجيال الجديدة بتقاليد المجتمع الإماراتي وتعزيز ارتباطهم بها، بما ينسجم مع مبادرة 2025 "عام المجتمع" .