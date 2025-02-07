"أوبن ايه آي" للذكاء الاصطناعي تفتتح مكتبا في ألمانيا

أعلنت شركة "أوبن ايه آي" التكنولوجية، المطورة لتطبيق الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي"، عن افتتاح أول مكتب لها في مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا.

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأميركية مقرا لها، أن ألمانيا تعد من بين الدول الرائدة عالميا في استخدام الذكاء الاصطناعي.

تضم العاصمة البافارية ميونخ، مقرات رئيسية لشركات أميركية عملاقة تعمل في مجال التكنولوجيا مثل "آبل" و"مايكروسوفت" و"إنتل". بالإضافة إلى ذلك، تعتبر المدينة مركزا عالميا مهما للتطوير والابتكار. وتعد ألمانيا سوقا مهمة بالنسبة لشركة "أوبن ايه آي".

وفقا للشركة، تحتل ألمانيا المرتبة الأولى في أوروبا من حيث عدد مستخدمي "تشات جي بي تي"، وهي من بين الدول الخمس الأوائل عالميا في استخدام هذا التطبيق.

وقالت الشركة إن عدد المستخدمين في ألمانيا تضاعف ثلاث مرات خلال العام الماضي وحده. كما تحتل ألمانيا المرتبة الأولى في أوروبا من حيث عدد المستخدمين الذين اشتركوا في الخدمات المدفوعة للتطبيق، وهي من بين الدول الثلاث الأوائل عالميا في هذا المجال. وبالنسبة للشركات التي تستخدم الخدمات المدفوعة، فإن ألمانيا تحتل أيضا مركزا متقدما ضمن الثلاثة الأوائل خارج الولايات المتحدة، وفقا لما تقوله "أوبن ايه آي".

وأفادت الشركة الأميركية أن لديها أكثر من 300 مليون مستخدم نشط أسبوعيا وما يزيد على مليون عميل تجاري مشترك حول العالم.

ولم يتم تحديد عنوان مكتب "أوبن ايه آي" في ميونخ على نحو الدقة حتى الآن، وقالت الشركة إنها ستخطط قريبا لتوظيف كفاءات في مجالات المبيعات والتطوير والاتصالات، بالإضافة إلى تعيين خبراء في مجال الضغط السياسي (لوبي).

وتابعت "أوبن ايه آي" أنها تهدف، من خلال وجودها في ألمانيا، إلى تعميق تعاونها مع جامعات ألمانية.

من جانبه، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة والمؤسس المشارك في"أوبن ايه آي"، إن ألمانيا مشهورة بالمعرفة التقنية والابتكار الصناعي، مضيفا أنه لهذا السبب فليس من المستغرب أن تكون هذه الدولة رائدة عالميا في استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتابع ألتمان "مع افتتاح أول مكتب لنا في ألمانيا، يمكننا دعم المزيد من الأفراد والشركات والمؤسسات في الاستفادة من هذه التكنولوجيا التحويلية".