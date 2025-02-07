محمود حميدة.. صاحب «دار أيتام الشمس»

محمد قناوي (القاهرة)

بعد غياب 5 سنوات، يعود محمود حميدة للدراما الرمضانية، من خلال مسلسل «ولاد الشمس»، ليقدم شخصية صاحب دار أيتام تسمى «دار أيتام الشمس»، وتدور الأحداث حول شابين يحاولان الهروب مراراً من الدار، وعندما ينجحان في الفرار من الدار، ينجرفان إلى عالم الجريمة والسرقة، ويواجهان صراعات مع شخص يستغلهما في أعمال غير قانونية.

وقال حميدة: إن العمل يتألف من 15 حلقة، تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، ويشارك في بطولته فرح يوسف، مريم الجندي، عايدة فهمي ومعتز هشام.

وأضاف أنه انتهى من تصوير دوره في فيلم «فرقة الموت»، مع أحمد عز، منة شلبي، وآسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب. وتدور أحداثه في إطار الأكشن، ويجسد خلاله شخصية لواء شرطة «حكمدار أسيوط» في أربعينيات القرن الماضي.

وينتظر حميدة عرض فيلمه الجديد، بطولة أحمد حاتم وصابرين وشيرين رضا وحسين فهمي ونجلاء بدر، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

يذكر أن آخر أعمال محمود حميدة في الدراما التلفزيونية، كان مسلسل «موعد مع الماضي»، وعُرض العام الماضي على إحدى المنصات الرقمية، بطولة آسر ياسين وشيرين رضا، إخراج السدير مسعود. أما سينمائياً فطُرح له فيلم «مطرح مطروح»، بطولة كريم عفيفي وشيماء سيف، والممثل الإنجليزي سكوت آدكنز الشهير بـ«بويكا».