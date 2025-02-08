مهرجان أبوظبي ينطلق بعرض لأوركسترا اليابان الفلهارمونية

أنطلقت أمس في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سموّ رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية، فعاليات مهرجان أبوظبي في دورته الـ22، تحت شعار "أبوظبي: العالم في مدينة"، ترجمةً لإعلان الإمارات العام 2025 عاماً للمجتمع، واحتفاءً بأكثر من 50 عاماً من الصداقة والعلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، الدولة ضيفة شرف المهرجان لهذا العام، وذلك في قصر الإمارات بأبوظبي.

وانطلقت الأمسية الافتتاحية للمهرجان، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وراعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وهدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، وسعادة كين أوكانيوا، سفير اليابان لدى الدولة.

وسلّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، جائزة مهرجان أبوظبي، في تكريم هو الأول عربياً، إلى كلٍّ من مفوض الشؤون الثقافية الياباني شونيتشي توكورا، والمهندس المعماري الياباني ريكين ياماموتو، الحائز على جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية لعام 2024، وأحد أبرز الأسماء العالمية في هذا المجال، تقديراً لإسهاماتهما البارزة في مجالي الثقافة والفنون، وذلك بالتعاون مع شوبارد.

ويواصل مهرجان أبوظبي في دورته الـ22 البناء على إرثه العريق من العروض الموسيقية الاستثنائية، مع العرض التاريخي الأول في العالم العربي لأوركسترا اليابان الفيلهارمونية الجديدة الشهيرة، بقيادة المايسترو يوتاكا سادو، إلى جانب التينور العالمي جوناثان تيتلمان، وعازف البيانو البارز كيوهي سوريتا، وذلك في أمسيتين موسيقيتين يومي 7 و8 فبراير 2025؛ إذ شكّل هذان الحدثان البارزان انطلاقة استثنائية للبرنامج الفني المتميز للمهرجان، الذي سيستقطب نخبة من أبرز المواهب العالمية لتقديم عروض مبهرة على مدى الشهرين المقبلين ضمن فعالياته، حيث استمتع الحضور بمجموعة رائعة من المقطوعات الموسيقية.

وقالت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، إن شعار المهرجان لهذا العام "أبوظبي – العالم في مدينة" يجسد التعددية والتنوّع الثقافي والحضاري لمجتمع الإمارات الذي يضمُّ أكثر من 200 جنسية تتشارك مشاعر الأخوة الإنسانية بقيم التكاتف والتناغم والألفة، وتعمل معاً يداً بيد لنهضة الدولة واستدامة التنمية.

وأضافت أن دورة المهرجان لهذا العام تأتي مع إعلان الإمارات العام الحالي عاماً للمجتمع، تجسيدا لرؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، عبر تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع، وتنمية العلاقات بين الأجيال، لتسهم في تهيئة مساحات إبداعية شاملة ترسخ قيم التعاون والانتماء والتجارب الإنسانية العالمية المشتركة وخاصةً ما يتعلق منها بحوار الحضارات والحفاظ على التراث الثقافي.

من جانبها قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني للمهرجان، إن مهرجان أبوظبي يجسد مبادئ "عام المجتمع" لتعزيز الروابط الثقافية والمجتمعية وترسيخ المسؤولية المشتركة في بناء الوطن وإطلاق الإمكانات والمواهب وبناء القدرات من أجل مجتمع مزدهر ونهضة مستدامة.

وأضافت أن المهرجان يسهم في بناء قدرات موسيقيي الإمارات الشباب، وتعزيز الحضور الإماراتي عالمياً، وتقديم إبداعات كبار المؤلفين الموسيقيين من العالم، إلى جانب مبدعي الدولة ضيفة شرف المهرجان، لتسليط الضوء على تنوّع ثقافتها وعراقة تاريخها.

وشارك المهندس المعماري الياباني ريكين ياماموتو، الحائز على جائزة مهرجان أبوظبي 2025، في ندوة حوارية خاصة ضمن برنامج "رواق الفكر - حوارات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون"، حملت عنوان "صناعة الغد: رحلة ريكين ياماموتو المعمارية"، في حين نظم المهرجان في الفترة من 6 إلى 8 فبراير الجاري، سلسلة مبادرات تعليمية لطلاب المدارس بالتعاون مع أوركسترا اليابان الفلهارمونية الجديدة.

كما زار الموسيقيون المدرسة اليابانية في أبوظبي للمشاركة في فعالية العودة إلى المدرسة، في لقاء تفاعلي عزز التبادل الثقافي والمعرفي، وأجرى أحد الطلاب المنتسبين إلى برنامج القيادات الإعلامية الشابة، الذي تنظّمه المجموعة، مقابلة حصرية مع التينور النجم جوناثان تيتلمان، قبل انطلاق الحفل الافتتاحي للمهرجان.

وحظي أربعة طلاب بفرصة العزف إلى جانب عازف التشيللو صمويل إريكسون وعازف الكمان سوهي بيرمان، والاستفادة من خبراتهما الفنية، وقدّمت أوركسترا اليابان الفلهارمونية الجديدة في 7 فبراير عرضًا مميزًا في قصر الإمارات، حيث عزفت مقطوعة "هانا" (الزهور) للمؤلف رينتارو هاكي، بمشاركة 10 موسيقيين موهوبين من أوركسترا أبوظبي للشباب.