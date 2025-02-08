ماسك يدلي بتصريح  بشأن شراء "تيك توك"

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك إنه غير مهتم بشراء "تيك توك"، تطبيق الفيديو الاجتماعي الشهير الذي حاولت الولايات المتحدة حظره.

وأدلى ماسك بهذه التصريحات، وهي الأولى له بشأن موضوع شراء "تيك توك"، في مؤتمر في ألمانيا استضافه ماتياس دويبفنر، الملياردير والرئيس التنفيذي لمجموعة "أكسل شبرنجر" الإعلامية الألمانية، وفقا لما أوردته وسائل إعلام اليوم السبت.

وقال ماسك "لم أقدم عرضا لشراء تيك توك"، وأضاف أنه لا توجد لديه أي خطط بشأن ما سيفعله إذا امتلك تيك توك. وأوضح ماسك أنه لا يستخدم تيك توك شخصيا.

وأكد "لست متحمسا لشراء تيك توك"، مشيرا إلى أنه عادة ما يبني الشركات من الصفر.