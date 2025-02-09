«كمان» نادر بـ 11.3 مليون دولار

نيويورك (أ ف ب)



بيع كمان نادر من طراز ستراديفاريوس، صنعه أنطونيو ستراديفاري عام 1714 خلال «عصره الذهبي»، بسعر 11.3 مليون دولار خلال مزاد علني أقيم الجمعة في نيويورك، وهو ثالث أعلى سعر تُباع به آلة موسيقية، على ما أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات.

وقالت رئيسة الدار في القارة الأميركية ماري كلاوديا خيمينيس، في بيان، إنّ «هذا الكمان الاستثنائي يجسد قمة العمل الحرفي وتاريخ الموسيقى الكلاسيكية»، مضيفة «لقد أسر صوته الفريد وتاريخه هواة الجمع والموسيقيين». وبيع الكمان المعروف بصوته الاستثنائي والمسمى «يواكيم ما ستراديفاريوس» تيمناً بمالكيه السابقين، بسعر يشكل ثالث أعلى مبلغ تُباع به آلة موسيقية في مزاد.