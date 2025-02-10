مهرجان «لمه عل بحر» ينطلق في الظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «لمه عل بحر»، الوجهة العائلية الترفيهية الجديدة في منطقة الظفرة، والتي تقدّم للزوار مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الممتعة. ويهدف المهرجان، الذي يقام على شاطئ المغيرة في منطقة الظفرة، ويستمر حتى يونيو 2025، إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في منطقة الظفرة، وتعزيز دورها في جهود النمو والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، بما يدعم الرؤية الاستراتيجية للإمارة ويعزّز مكانتها كوجهة استثمارية وثقافية وسياحية متميزة. ويقام مهرجان «لمه عل بحر» على ساحل منطقة الظفرة، غرب إمارة أبوظبي، ويضم تمازجاً فريداً من الأنشطة الترفيهية والرياضية، بالإضافة إلى ورش فنية وأنشطة حرفية تناسب مختلف الأعمار، مما يجعله وجهة مثالية للعائلات.



أنشطة وفعاليات

وقال محمد علي المرر، رئيس قسم تطوير مشاريع العين والظفرة في مكتب أبوظبي للاستثمار: يحتفي مهرجان «لمه عل بحر» بالتراث الإماراتي، ويوفر لزوار وسكان منطقة الظفرة تجارب مميزة وسط أجواء ترفيهية رائعة. ويأتي إطلاق المهرجان في إطار جهود مكتب أبوظبي للاستثمار إلى تهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في منطقة الظفرة والترويج لها كوجهة للزوار والمستثمرين، ومركز اقتصادي واعد ضمن منظومة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي. ويضم المهرجان مجموعة متنوعة من المقاهي والمطاعم والعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، بما في ذلك «ساحة الأبطال»، والتي تتضمن ملاعب لكرة الطائرة وكرة القدم الشاطئية، وملاعب لتنس البادل، والتي ستكون متاحة يومياً لزوار الشاطئ حتى بعد انتهاء المهرجان، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الألعاب المائية و«ألعاب الملاهي».

تجربة ثقافية

أصيلة وسيضم مهرجان «لمه عل بحر» ورش عمل تفاعلية تسلط الضوء على التراث الثقافي لمنطقة الظفرة، فيما توفر ساحة الحرف التقليدية فرصة للزوار للتعرف على التاريخ البحري العريق للمنطقة، والتي اشتهرت بصيد الأسماك واللؤلؤ وصناعة القوارب التقليدية. كما سيتم استعراض أبرز الأعمال الفنية المصممة من قبل فنانين محليين في منطقة «بيت الفنون». ويمكن للزوار مشاهدة العروض الفلكلورية والفقرات الاستعراضية، التي ستقدم على مسرح «منصة المنارة»، بالإضافة إلى فرصة اقتناء الحرف اليدوية والهدايا التذكارية والمنتجات المحلية من محلات التجزئة.

ويمكن للزوار الدخول لمهرجان «لمه عل بحر» مجاناً، فيما تُفرض رسوم على بعض الأنشطة والمناطق المحددة، والتي يمكن حجزها من خلال المكاتب المخصّصة لها في موقع المهرجان. وتدار كافة مناطق الفعالية من قبل خبراء في إدارة الفعاليات وفقاً لأعلى معايير السلامة.

كما تتوفر مواقف مجانية للزوار. خيارات مميزة للإقامة ولضمان توفير تجربة متكاملة للضيوف، تعاون المنظمون مع العديد من الفنادق المحلية لتقديم عروض إقامة حصرية وشاملة، فيما ستُفتتح منطقتان للتخييم بالقرب من المهرجان، واحدة مخصصة لمركبات التخييم والتي ستُفتتح في شهر مارس، والأخرى مخصّصة للخيم، والتي ستُفتتح في أبريل، وقد صمّمت بما يضمن راحة وخصوصية الزوار. ومن المقرر تنظيم مهرجان «لمه عل بحر» سنوياً، بما يدعم جهود تطوير منطقة الظفرة وتعزيز مكانتها كوجهة لا بد من زيارتها في إمارة أبوظبي.



ويفتح المهرجان أبوابه أمام الزوار 3 أيام أسبوعياً خلال عطل نهاية الأسبوع. وتبدأ فعاليات المهرجان خلال أيام الجمعة من الساعة 5:00 مساءً، فيما تبدأ الفعاليات من الساعة 10:00 صباحاً خلال أيام السبت والأحد.