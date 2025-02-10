إطلاق أداة ذكاء اصطناعي خاصة للصحافيين في فرنسا

كشفت أكثر من 120 وسيلة إعلامية في فرنسا، النقاب عن أداة ذكاء اصطناعي مخصصة للصحافيين تحمل اسم "سبينوزا"، بمناسبة قمة باريس الدولية حول الذكاء الاصطناعي التي انطلقت اليوم الاثنين.

وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود (RSF)، غير الحكومية، تؤكد هذه الأداة أن "الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي ممكن في غرف الأخبار" شرط أن يكون "الصحافيون منخرطين في العملية".

في نوفمبر 2023، تعاونت المنظمة غير الحكومية واتحاد صحافة المعلومات العامة الذي يمثل نحو 300 صحيفة في فرنسا، لابتكار هذه الأداة.

بعد أكثر من عام بقليل، أعلنتا في تقرير عن نتائج هذه التجربة وأهمها أنّ "النموذج الأول من أداة سبينوزا يعمل".

ويرتكز النموذج الأوّل، الذي يركّز على قضايا المناخ، على نظام بحث وتوليف مصمم لمساعدة الصحافيين لا لاستبدالهم، بحسب مبادئ أخلاقية عدة مثل موثوقية المعلومات أو شفافية المصادر أو احترام حقوق النشر.

ويتضمّن النموذج ست قواعد بيانات: أكثر من 28 ألف مقال، ونحو ألف محتوى مقدّم من وكالة فرانس برس (مساهمة منذ تموز/يوليو 2024)، وبيانات علمية وتشريعية من هيئات عامة ووكالة إدارة البيئة والطاقة.

وأكد تيبو بروتان مدير عام مراسلون بلا حدود أنّ هذه النتائج "تبدو بمثابة دعوة لعدم ترك تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي بين أيادي اللاعبين التكنولوجيين وحدهم، الذين تختلف أولوياتهم الاقتصادية وتحيزاتهم الأيديولوجية عن احتياجات وسائل الإعلام الإخبارية".

سيتم نشر الرمز الخاص بالأداة كمصدر مفتوح (إتاحة مجانية) في الربيع للسماح "للصحافيين والمطورين بتكييف الأداة بحسب احتياجاتهم".

ودعت المنظمة غير الحكومية إلى "الاستلهام من ميثاق باريس بشأن الذكاء الاصطناعي والصحافة" الذي أُطلق عام 2023، واحترام حقوق الطبع والنشر للصحافيين والحقوق المجاورة لناشري الصحف.