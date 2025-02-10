«مجلس الحكماء» بالتنمية الأسرية يحيي التراث الإماراتي بـ«قصر الحصن»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك كبار المواطنين أعضاء «مجلس الحكماء» بمؤسسة التنمية الأسرية في المبادرة المجتمعية، التي نظمتها الشيف مريم المنصوري، مؤسسة ومدير تنفيذي لمجموعة «مونتوك» للضيافة، بهدف استعراض المأكولات الشعبية، وتبادل المعارف والخبرات، بالإضافة إلى تعزيز الروابط المجتمعية بين الأجيال في قلب العاصمة أبوظبي.

قالت الشيف مريم المنصوري، إن المشاركة في مهرجان قصر الحصن تعد مبادرة مجتمعية مهمة تترك بصمة في نفوس كبار المواطنات من خلال استحضار الماضي، وجاءت فعالية «طاولة الطاهي مع أمينة» تزامناً مع «عام المجتمع»، وهي عبارة عن طاولة تتضمن وجبات إماراتية متنوعة.

وأضافت المنصوري أن «طاولة الطاهي»، تتميز بالطهي الحي، وتتيح الفرصة لكبار المواطنين لتبادل الخبرات والمعارف في أساليب الطهي التراثي الإماراتي، ونقل الموروث الأصيل بين الأجيال في أجواء شيقة من التواصل والتفاعل بين المشاركين.

وتقدمت المنصوري بالشكر لمؤسسة التنمية الأسرية على جهودها وتعاونها الدائم من أجل إحياء الموروث ودمج كبار المواطنين في المجتمع وتعريف الأجيال بماضيهم الزاخر وتراث أجدادهم الأصيل، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والتطوعية لدى كبار المواطنين.

وذكرت مريم سعيد الكتبي، اختصاصي إدارة مجالس كبار المواطنين، أن مشاركة كبار المواطنين بفعاليات قصر الحصن، تأتي في إطار حرص المؤسسة على دمج كبار السن في النسيج المجتمعي، وتأكيد أهمية دورهم في المجتمع، وأهمية تجاربهم الحياتية المليئة بقصص النجاح لنقلها للجيل الحالي، ونشر الوعي بأهمية تعريفهم بتراثهم الغني بالقيم والمعارف في بيئة مجتمعية يسودها الترابط والمحبة، والتواصل الإيجابي بين أفراد الأسرة والمجتمع.

وتعمل مؤسسة التنمية الأسرية على توفير مجموعة من الخدمات المتميزة لهذه الفئة من خلال نادي بركة الدار، ومجلس الحكماء، وخدمات التأهيل الرقمي، وخط مساندة خاص بكبار المواطنين، بالإضافة إلى بطاقة «بركتنا» لتي تقدم مزايا حصرية وخصومات متميزة وتسهيلات استثنائية لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.