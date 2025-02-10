ورش تعليمية وترفيهية في مهرجان الزهور

هويدا الحسن (العين)

تشارك مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان في فعاليات مهرجان الزهور، بالتعاون مع بلدية مدينة العين، وذلك بتوجيهات من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المؤسسات.

وتنظم المؤسسات فعالياتها في المهرجان الذي يستمر حتى 17 فبراير الجاري، بإشراف الأمين العام للمؤسسات مريم حمد الشامسي، وتنفيذ وحدات الأنشطة «البيئية والتراثية والحرفية والثقافية» في كل من مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي وجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل.

تشمل مشاركة المؤسسات 14 ورشة تعليمية وترفيهية بواقع 4 ورش يومياً في الفترتين الصباحية والمسائية، تضمنت باقة متنوعة من الأنشطة منها الرسم، والتصميم، والحرف اليدوية.