«سبينوزا».. أداة ذكاء اصطناعي مخصّصة للصحافيين

باريس (أ ف ب)

كشفت وسائل إعلامية فرنسية، النقاب عن أداة ذكاء اصطناعي مخصّصة للصحافيين تحمل اسم «سبينوزا»، لمناسبة قمة باريس الدولية حول الذكاء الاصطناعي التي انطلقت أمس.

بحسب منظمة مراسلون بلا حدود (RSF)، تؤكد هذه الأداة أن «الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي ممكن في غرف الأخبار» شرط أن يكون «الصحافيون منخرطين بالعملية»، وفي نوفمبر 2023، تعاونت المنظمة غير الحكومية واتحاد صحافة المعلومات العامة (Apig)، الذي يمثل نحو 300 صحيفة في فرنسا، لابتكار هذه الأداة، وبُعد أكثر من عام بقليل، أعلنتا في تقرير عن نتائج هذه التجربة وأهمها أنّ «النموذج الأول من أداة سبينوزا يعمل».

ويرتكز النموذج الأوّل الذي يركّز على قضايا المناخ، على نظام بحث وتوليف مصمم لمساعدة الصحافيين لا لاستبدالهم، بحسب مبادئ أخلاقية عدة مثل موثوقية المعلومات أو شفافية المصادر أو احترام حقوق النشر.

ويتضمّن النموذج ست قواعد بيانات: أكثر من 28 ألف مقال، ونحو ألف محتوى مقدّم من وكالة فرانس برس، وبيانات علمية وتشريعية من هيئات عامة ووكالة إدارة البيئة والطاقة (Ademe).

وأكد المدير العام لمراسلون بلا حدود تيبو بروتان، أنّ هذه النتائج «تبدو بمثابة دعوة لعدم ترك تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي بين أيادي اللاعبين التكنولوجيين وحدهم، الذين تختلف أولوياتهم الاقتصادية وتحيزاتهم الأيديولوجية عن احتياجات وسائل الإعلام الإخبارية».

وسيتم نشر الرمز الخاص بالأداة كمصدر مفتوح (إتاحة مجانية) في الربيع للسماح «للصحافيين والمطورين بتكييف الأداة بحسب احتياجاتهم»، وقد شاركت في التجربة المجموعة الصحافية الإقليمية «إبرا» وصحيفة «ليكيب» الرياضية اليومية وصحيفة «ليبراسيون».