تارا عماد.. «الأميرة جوهرة» في رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

تطل تارا عماد على الجمهور خلال رمضان المقبل، بدور الأميرة «جوهرة» حفيدة تلميذ الحكيم شمردل صاحب الكنوز الأربعة في الموسم الثاني من مسلسل «جودر»، والذي عُرض موسمه الأول على قناة أبوظبي العام الماضي.

قالت تارا عماد، إن شخصية جوهرة ظهرت في الحلقات الأخيرة من الموسم الأول أثناء رحلة «جودر» للمغرب مع جدها تلميذ الحكيم شمردل، وتقع في حب «جودر»، الذي يلعب دوره النجم ياسر جلال، إلا أنه يرفض هذا الحب من خلال التجاهل، وتحاول طوال الوقت جذب انتباهه.

وفي الموسم الثاني تشهد الشخصية تطوراً كبيراً، وتواصل سعيها لتحقيق هدفها من دون استسلام، وتخوض عدداً من المغامرات، حتى يقع جودر في حبها في النهاية، وأحداث المسلسل مستوحاة من أساطير «ألف ليلة وليلة»، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته ياسمين رئيس، ونور، وأحمد بدير.

وتنتظر تارا عرض الحلقات القصيرة بعنوان «كتالوج»، التي تشارك في بطولتها مع محمد فراج وريهام عبد الغفور وسماح أنور، والمقررعرضه على إحدى المنصات الرقمية، كما تترقب طرح 3 أفلام خلال الفترة المقبلة، متنوعة الموضوعات والشخصيات، وقالت إن الأول فيلم «درويش» مع عمرو يوسف ودينا الشربيني، تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداثه خلال أربعينيات القرن الماضي، وتدور حول مغامرات محتال، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.

والفيلم الثاني «سيكو سيكو» بطولة عصام عمر وطه دسوقي، تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، والذي انتهت من تصويره، ومن المقرر طرحه في دور العرض خلال موسم عيد الفطر، موضحة أن الفيلم تجربة مختلفة وجديدة لها.

أما الفيلم الثالث فهو «الجواهرجي» مع محمد هنيدي ومنى زكي، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتعتبره فرصة كبيرة لها، ويدور حول زوجين يمر على زواجهما 10 سنوات، وتجسد خلاله دور فتاة تواجه أزمات كبيرة.