«حق الليلة».. احتفالات بنكهة تراثية في «دبي للثقافة»

دبي (الاتحاد)



بأجندة ثرية بالأنشطة الإبداعية، تحتفي هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، في معظم أصولها ومرافقها، بليلة النصف من شعبان «حق الليلة»، وذلك خلال الفترة من 11 وحتى 16 فبراير الجاري، ويأتي ذلك في إطار جهودها الهادفة إلى إبراز أهمية هذا التقليد الشعبي والتعريف بتفاصيله وجمالياته ومكانته في المجتمع المحلي، ما يساهم في ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال القادمة، وتحفيزها على صون وحفظ التراث المحلي وتعزيز حضوره على الخريطة العالمية. وفي هذا السياق، سيقدم متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، بالشراكة مع «كيندر»، مجموعة واسعة من الفعاليات المستلهمة من «حق الليلة» خلال الفترة من 14 وحتى 16 فبراير الجاري، حيث سينطلق الأطفال برفقة مرشدين ثقافيين في مسارات «حق الليلة»، يطوفون خلالها بين بيوت «حي الشندغة التاريخي»، وهم يرتدون الأزياء الشعبية ويرددون الأهازيج لجمع الحلويات من بيوت الحي، كما سيستمتع الصغار بسلسلة من الورش الإبداعية، التي ستقام في أماكن متفرقة من الحي التاريخي، حيث تتواجد تشكيلة من المجسمات والأعمال الفنية المستوحاة من حقيبة «حق الليلة» والحلويات الإماراتية التقليدية، كما ستقدم «كيندر» تجربة تفاعلية للأطفال تجمع بين الترفيه والتعلّم، حيث سيستخدمون أجهزة آيباد لتصميم شخصياتهم الرمضانية التي ستُعرض على شاشة كبيرة، وسيتم خلال الاحتفالية توزيع 400 كيلوغرام من شوكولاتة كيندر. بينما سيحظى الزوار بفرصة زيارة بيوت وأجنحة المتحف، لاستكشاف تاريخ دبي وثقافتها وتراثها الأصيل. برنامج حافل يستضيف متحف الاتحاد خلال يومي 15 و16 فبراير الجاري، برنامجاً حافلاً بالأنشطة الثقافية والتفاعلية التي تحتفي بالعادات والتقاليد المحلية، وسيقدم لزواره تجربة «دكان المتحف»، التي تعيد إحياء أجواء البقالة التقليدية وما تتضمنه من حلويات تقليدية، كما سيكونون على موعد مع جوقة «بسمة» التي ستقدم مجموعة من الأهازيج الشعبية الخاصة بـ «حق الليلة»، إضافة إلى باقة من الأغاني العربية الكلاسيكية ومختارات من الأغاني الخليجية، وتشمل الأجندة تنظيم سلسلة من ورش العمل والعروض الفنية والسينمائية، التي تسلط الضوء على مفاهيم الهوية والانتماء، بينما سيقوم «مركز كتبنا الثقافي» بسرد قصص وحكايات من التراث المحلي التي تعكس القيم وروح التآلف المجتمعي، ويمكن للزوار الاستمتاع بتشكيلة من التجارب الترفيهية التي تقدمها منطقة الألعاب الشعبية، والاستمتاع بالعمل التركيبي «بوابات أبدية» للفنان عبدالله النيادي، والمستلهم من تصاميم الأبواب الإماراتية القديمة. وستخصص «دبي للثقافة» في متحف الاتحاد، ركناً خاصاً لعرض المأكولات التقليدية، إلى جانب إبداعات أصحاب المواهب، وذلك بهدف تمكينهم وتحفيزهم على عرض أعمالهم أمام كافة فئات المجتمع، ما يساهم في دعم قوة الصناعات الإبداعية والثقافية في دبي. مكتبات دبي ستفتح مكتبات دبي العامة أبوابها أمام طلبة المدارس لتتيح لهم فرصة الاحتفال بـ «حق الليلة»، والاستمتاع بسلسلة من الفعاليات التي تنظمها في فروع الطوار والمنخول وحتا وهور العنز والراشدية، وتشمل ركن الألعاب الشعبية، وركن التصوير التراثي والحناء، وركن راعي السمبوسة، ودكان الطيبين، ركن الخبازات، وغيرها من الأنشطة التي تتضمن أيضاً فقرة «خراريف يدوه» وأخرى لتعليم اللهجة الإماراتية، في حين سيشهد نادي دبي لأصحاب الهمم، في 19 فبراير الجاري، تنظيم مجموعة من ورش العمل التفاعلية، ومن أبرزها ورشة «صناعة الأساور»، وورشة رسم وتزيين الأكياس، إضافة إلى مسابقة رسم الأدوات التراثية، والتي ستقام تحت إشراف نخبة من الخبراء والمختصين.