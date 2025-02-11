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روبوت صيني يمهد الطريق لبعثات المريخ المستقبلية

روبوت صيني يمهد الطريق لبعثات المريخ المستقبلية
11 فبراير 2025 14:29

نجح فريق بحثي من معهد هاربين للتكنولوجيا في الصين، في تطوير روبوت متعدد المهام يجمع بين قدرتي التحرك البري والطيران، في إنجاز علمي يفتح آفاقاً جديدة في مجال استكشاف الكواكب.

وذكرت قناة الصين المركزية، أن الروبوت المبتكر يتميز بوزنه الخفيف البالغ 300 جرام ، ويمتلك قدرات متقدمة تمكنه من التدحرج على الأرض والتحليق في الهواء لتخطي العوائق.

وأوضح البروفيسور تشانغ ليشيان، رئيس الفريق البحثي في معهد هاربين للتكنولوجيا، أن النموذج الأولي للروبوت حقق جميع الأهداف المرجوة، مؤكداً جاهزيته للتطبيقات المستقبلية في مجالات الفضاء والصناعة.

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وتم تصميم الروبوت بعدة نماذج تشمل التصميم ثنائي العجلات والتصميم الكروي، ما يتيح له التكيف مع مختلف التضاريس، كما يمكن تزويده بذراع آلية لأداء مهام محددة.

وأشار الفريق البحثي إلى أن الروبوت يتميز بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة تفوق الأجهزة المماثلة بستة أضعاف، ما يجعله مثالياً لمهام استكشاف كوكب المريخ حيث تعد الطاقة مورداً محدوداً.

ولا تقتصر استخدامات الروبوت على مجال الفضاء، إذ يمكن الاستفادة من قدراته في البيئات تحت الأرضية مثل المناجم ومحطات المترو، إضافة إلى مهام مراقبة البيئة واكتشاف الأعطال وصيانة المعدات.

 

المصدر: وام
روبوت
الصين
الروبوتات
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