«إكسبوجر 2025».. رؤى بصرية لإبداعات مصورين عالميين

الشارقة (وام) توفر منصة «إكس»، خلال فعاليات النسخة التاسعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، مساحة تفاعلية تتيح لأفضل المصورين والفنانين، وخبراء صناعة التصوير في العالم، الفرصة للمشاركة بعدد من الخطابات والجلسات والحوارات والمقابلات والعروض التقديمية، حول أهمية الفنون البصرية، ودورها المؤثر في ترسيخ الإبداع والابتكار، وذلك على مدار سبعة أيام من 20 إلى 26 فبراير الجاري بمنطقة الجادة في الشارقة.

خلال المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تواصل منصة «إكس» توسيع حدود الإبداع والتأثير الإيجابي، مقدمةً تجربة فريدة للزوار الذين يتطلعون لتطوير مهاراتهم البصرية وتعزيز قدراتهم في السرد القصصي واكتشاف الحكايات الكامنة وراء روائع الأعمال البصرية التي تُسهم في تشكيل رؤيتنا للعالم. ومن أخلاقيات التصوير الصحفي إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي والجلسات العملية التي تستكشف التوجهات الإبداعية في السرد البصري البيئي، تشكل منصة «إكس» مركزاً للحوار حول مشهد الفنون البصرية المعاصر، حيث يناقش المصور غريغ غورمان، أحد أشهر مصوري البورتريه في العالم، في جلسة بعنوان «هوميج»، دمج الفن القبائلي الأفريقي للتفسيرات الفوتوغرافية المعاصرة، وفي جلسة بعنوان «أحلام عابرة: رحلة عبر سرد القصص»، تناقش هيلينا جورجيو تداخل العزلة والطبيعة والمشاعر الإنسانية، وتستخدم التصوير الملون والأبيض والأسود لرواية سرديات شخصية.

ويقدم أندريا بيلوسو، مصور الأزياء والبورتريه المعروف بإتقان إعدادات الإضاءة والتعاون مع كبرى علامات الأزياء، رؤية بعنوان «فنون من أجل المستقبل»، يناقش فيها مناصرة الاستدامة وكيف يجمع الفن والوعي البيئي في أعماله، وتحت عنوان «العالم السحري للفطر» يقدم أغوراستوس باباتسانيس، مصور الطبيعة الحائز جوائز عالمية والمعروف بإبداعه المتميز في التصوير عن قرب «الماكرو»، رؤية متعمقة عن عالم الفطر ودوره في العالم الطبيعي. ويقدم المصور الدنماركي سورين سولكير رؤية فنية حول تشكيلات طيور الزرزور أثناء الطيران بعنوان «الشمس السوداء»، كما يشارك المصور فرانك جازولا رحلة تحوله من الحياة المؤسسية إلى توثيق أسرار المحيطات في خطاب ملهم بعنوان «ملحمة التغيير - 10 سنوات من استكشاف المحيطات»، وفي جلسة مؤثرة بعنوان «تصوير الجوع» تسلط المصورة ليز أرانغو الضوء على واقع تحديات الأمن الغذائي في ثقافات مختلفة، وتقدم سرداً بصرياً إبداعياً لمرونة الإنسان، فيما يقدم المصوران باتريك تشيلايشا وجيفري فيري جلسة بعنوان «باكيشيميكا - سرد للقصص المرئية في جنوب أفريقيا»، وفيها يلقيان الضوء على دور مصوري زامبيا وجنوب أفريقيا في تشكيل السرديات الإفريقية المعاصرة من خلال الصور المؤثرة. ويقدم مارتن شولر مصور البورتريه العالمي، الذي أسهمت أعماله المتخصصة في البورتريه التفصيلي القريب بتشكيل أسس تصوير البورتريه الحديث، خطاباً ملهماً بعنوان «إعادة تعريف فن تصوير البورتريه على مدى ثلاثة عقود»، موفراً رؤى متعمقة بما يحدث وراء الكواليس في عالم السرد البصري.