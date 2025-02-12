الخميس 13 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«البرلمان العربي للطفل» يستعد لانطلاق دورته الرابعة

«البرلمان العربي للطفل» يستعد لانطلاق دورته الرابعة
12 فبراير 2025 14:11

الشارقة (الاتحاد)
في إطار استعداداتها المكثفة لانطلاق أعمال الدورة الرابعة، رفعت الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل جاهزيتها لاستقبال وفود 15 دولة عربية، استعداداً لعقد الجلسة الأولى من الدورة الجديدة في إمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 15 إلى 24 فبراير الجاري.
وتأتي هذه الدورة في سياق حرص البرلمان العربي للطفل على تعزيز مشاركة الأطفال العرب في الحياة البرلمانية، وتنمية مهاراتهم في الحوار واتخاذ القرار، بما يسهم في تكوين جيل واعٍ قادر على ممارسة دوره في المستقبل.
وفي هذا الإطار، عقدت الأمانة العامة اجتماعاً موسعاً في مقر البرلمان من صباح أمس، برئاسة أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، حيث تم بحث مختلف الجوانب التنظيمية الخاصة باستقبال الوفود العربية، وتوزيع فرق العمل والكوادر والمتطوعين، إلى جانب استعراض المهام الموكلة لكل فريق لضمان تنظيم سلس وفعال للجلسات والفعاليات المصاحبة. كما ناقش الاجتماع جدول أعمال الجلسة الأولى، والتجهيزات اللوجستية اللازمة لضمان تجربة متكاملة للأطفال المشاركين.


برنامج سياحي 
أكدت الأمانة العامة، خلال الاجتماع، أهمية التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان نجاح هذه الدورة، حيث سيتم تنظيم برنامج سياحي متكامل من قبل هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة، يهدف إلى تعريف الأطفال المشاركين بمعالم الإمارة وتراثها الثقافي. كما ستشارك مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ممثلة في ناشئة الشارقة، في تقديم برنامج مصاحب يركز على تطوير المهارات القيادية للأطفال وتعزيز قدراتهم في العمل الجماعي والإبداع، بجانب التعريف بدبلوم البرلمان والذي سيتم إطلاقه بالتعاون مع جامعة الشارقة.
وتواصل الفرق التنظيمية جهودها على مدار الساعة لإنجاز التحضيرات النهائية، بما يشمل تجهيز مقر استقبال الأطفال، وتوفير كافة المتطلبات الفنية والتقنية التي تضمن نجاح الجلسات البرلمانية، فضلاً عن إعداد الفعاليات التثقيفية والترفيهية التي ستواكب انعقاد هذه الدورة، بهدف تقديم تجربة برلمانية متميزة للأطفال العرب.

أخبار ذات صلة
البرلمان العربي يؤكد أهمية صياغة تشريعات تعزز التحول الرقمي في الدول العربية
رئيس البرلمان العربي يستنكر التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة تجاه السعودية


تجربة ثرية 
وأكد أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان، أن البرلمان العربي للطفل يحرص على تقديم تجربة برلمانية ثرية للأطفال العرب، تعزز مهاراتهم القيادية، وتنمي قدرتهم على الحوار الفعّال والتفاعل مع القضايا المجتمعية، بما يسهم في إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل، مشيراً إلى أن الدورة الرابعة ستشهد برامج نوعية تهدف إلى الارتقاء بقدرات الأطفال وتمكينهم من ممارسة أدوارهم البرلمانية بفاعلية. وأشار إلى أن هذه الاستعدادات المتسارعة تعكس التزام البرلمان العربي للطفل بترسيخ ثقافة الحوار والمشاركة بين الأطفال العرب، وإكسابهم مهارات العمل البرلماني، بما يعزز دورهم المستقبلي في بناء أوطانهم والمساهمة في تنميتها.

 

 

البرلمان العربي
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
"الفلك الدولي" يحدد غرة شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية
علوم الدار
تحديد غرة شهر رمضان فلكياً في معظم الدول الإسلامية
اليوم 11:45
"الأعمال الخيريّة العالميّة" تُطلق 80 مشروعا بقيمة 13 مليون في موريتانيا
علوم الدار
"الأعمال الخيرية العالمية" تُطلق 80 مشروعاً بقيمة 13 مليون درهم في موريتانيا
اليوم 13:02
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
الرياضة
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
اليوم 13:00
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
علوم الدار
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
اليوم 12:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©