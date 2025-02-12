«دختر الفريج».. مبادرة تؤسس لمجتمع صحي

أبوظبي (الاتحاد)

في ظل التحديات الصحية التي تواجه المجتمعات اليوم، ومع انتشار المعلومات الطبية المغلوطة والخاطئة، تظهر الحاجة إلى مبادرات توعية تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي وإرشاد الأفراد نحو السبل العلاجية المناسبة، من هنا، جاءت مبادرة «دختر الفريج» التي أطلقها الدكتور منصور أنور حبيب، استشاري طب الأسرة والصحة المهنية، لتعكس التزامه بخدمة المجتمع وشغفه بنقل المعرفة الصحية السليمة، حيث تقدم هذه المبادرة استشارات مبنية على أسس علمية، تهدف إلى تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات واعية تسهم في تحسين صحتهم وجودة حياتهم.



وعي صحي

في يونيو 2022، أطلق د. منصور حبيب مبادرة «دختر الفريج»، التي تهدف إلى تعزيز وعي المجتمع الصحي والوصول إلى أكبر شريحة من فئاته، وترتكز هذه المبادرة على تقديم التوجيه والإرشاد للأفراد حول كيفية التصرف في مواجهة التحديات الصحية المختلفة، وإرشادهم إلى المسار العلاجي المناسب، مع السعي إلى خلق مجتمع واعٍ قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.

ود. حبيب، استشاري طب الأسرة والصحة المهنية، يُعد أحد النماذج الرائدة في دولة الإمارات في مجال تقديم الرعاية الصحية المجتمعية، وهو خريج الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا، ويحمل شهادة الدكتوراه في طب الأسرة إلى جانب درجة الماجستير في الصحة المهنية والزمالة البريطانية في طب الأسرة، الأمر الذي يبرز مسيرته الأكاديمية والمهنية بشكل متميز.



حماية المجتمع

انطلقت فكرة المبادرة من رغبة د. حبيب في خدمة مجتمعه، من خلال عمله اليومي، حيث لاحظ وجود تحديات كبيرة لدى بعض الأفراد في فهم المعلومات الصحية، فضلاً عن انتشار المعلومات الطبية المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ خطوة لنقل المعلومات الصحية المبنية على أدلة علمية، لحماية المجتمع من أي تداعيات سلبية ناجمة عن المعلومات الخاطئة.

وأطلق على المبادرة اسم «دختر الفريج»، وهي عبارة محلية متداولة منذ القِدم، إضافة إلى ارتباط كلمة «الفريج» في الثقافة الإماراتية بمعاني التكاتف بين أفراد المجتمع في الفرجان، ويعكس الاسم فكرة تقديم الدعم الصحي والإرشاد لأفراد المجتمع بطريقة بسيطة، مستوحاة من دور الطبيب المحلي قديماً الذي كان يُعد مرجعاً أساسياً للأسرة في الماضي، واختيار الاسم يجسد الرغبة في إعادة إحياء هذا الدور المجتمعي بروح حديثة مبنية على أسس علمية.



نصائح

حول الخدمات المقدمة في هذه المبادرة، يقول د. حبيب: «تستهدف مبادرة (دختر الفريج) جميع أفراد المجتمع، حيث أقدم لهم خدمات تشمل مراجعة التقارير والفحوص الطبية، وتوجيه المرضى إلى التخصص الطبي المناسب بناءً على الأعراض المرضية، وتقديم نصائح للتعامل مع الحالات البسيطة التي يمكن معالجتها في المنزل، ومن المهم الإشارة إلى أن هذه المبادرة لا تشمل صرف الأدوية أو التعامل مع الحالات الطارئة، إذ تقتصر على الإرشاد والتوعية»، لافتاً إلى أن هذه الاستشارات تقدم عبر خدمة «واتساب»، حيث يقوم د. حبيب بالرد على استفسارات المرضى، وتوجيههم بناءً على حالتهم المرضية.



إقبال واسع

عن أثر المبادرة على المجتمع، يشير د. حبيب إلى أن مبادرة «دختر الفريج» حققت تأثيراً إيجابياً منذ انطلاقها، حيث لاقت إقبالاً واسعاً من أفراد المجتمع، كما حظيت بتغطية إعلامية كبيرة من جهات حكومية عدة، مما ساهم في تعزيز الوعي الصحي، وقد تمكن د. حبيب من تحقيق التوازن بين أدواره المختلفة بفضل الدعم الكبير من أسرته، مما ساعده في تنظيم وقته بين عمله كطبيب، وإدارته للمبادرة، وأدواره الأسرية، والمجتمعية.



تلاحم وتكافل

قال د. منصور حبيب إن مبادرة «دختر الفريج» تؤكد أهمية صحة المعلومات الطبية قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها، لضمان سلامة الأفراد والمجتمع، ويتطلع إلى رؤية المزيد من الأطباء والمتخصصين في مختلف المجالات، يطلقون مبادرات مشابهة لخدمة المجتمع، ويأمل أن يمتد هذا النموذج ليشمل قطاعات أخرى، مثل الهندسة والمحاماة، بحيث يساهم كل متخصص بجزء من وقته لخدمة أفراد المجتمع، تعزيزاً لقيم التلاحم والتكافل التي تميز مجتمع دولة الإمارات.