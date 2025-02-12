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الترفيه

«هاها هاوس».. متحف للضحك يساعد على تناسي سلبيات الحياة

«هاها هاوس».. متحف للضحك يساعد على تناسي سلبيات الحياة
13 فبراير 2025 01:15

زغرب (أ ف ب) 

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يوفر متحف «هاها هاوس» الجديد للضحك في العاصمة الكرواتية، تجارب مسلية لزوّاره بهدف تبديد المشاعر السلبية المحيطة بالحياة الحديثة، حيث يتم إطلاق دخان أبيض على زوار «هاها هاوس» في العاصمة الكرواتية زغرب بمجرد دخولهم، لكي يخلعوا عنهم همومهم قبل الصعود إلى «غسالة عملاقة»، ثم تسحبهم آلة تسمى «جهاز الطرد المركزي للحياة» بعيداً عبر زلاجة ملتوية إلى حمام سباحة مليء بالكرات البيضاء الصغيرة، حيث تبدأ رحلتهم إلى مكان أكثر سعادة.
قالت مبتكرة المتحف أندريا غولوبيتش، إن فكرة إقامة هذا المكان راودتها أثناء جائحة «كوفيد-19»، عندما كان كُثر يشعرون بالإحباط والاكتئاب والعزلة، وأضافت هذه المرأة المتفائلة البالغة 43 عاماً «أدركتُ أن لدي مهمة - شفاء الناس بالضحك».
ولفتت غولوبيتش إلى أنها استوحت فكرة المتحف من صورة لها في سن السابعة، وأوضحت «الصورة تظهرني عندما كنت في الصف الأول، مع ضحكة عريضة على وجهي، كنتُ أمزح باستمرار عندما كنت طفلة».
وبمجرد دخول الزوار للمتحف يضغطون على زر «لتطهيرهم من السلبية»، من خلال ثماني مناطق تفاعلية، وتحتوي إحدى المناطق على جوقة من الدجاج المطاطي تضحك بمرح على أغاني مثل «دانسينغ كوين» لفرقة «أبا»، فضلاً عن غرفة للكاريوكي بأصوات مشوهة، و«حلبة سومو» للمصارعة بأزياء منتفخة، كما يضم المتحف بعضاً من القصص التاريخية عن الفكاهة من العصور القديمة إلى الحديثة، يتم سردها من خلال المسرح أو الأفلام أو الإنترنت.
وقال عالم النفس بيتر كرالييفيتش، إن الضحك هو في الواقع آلية دفاعية تمنح الناس القوة لمواجهة مشاكلهم، وأضاف «إذا كُتبت وصفة طبية لثلاث ساعات من الضحك كل 24 ساعة وجرى اتباعها، فمن المؤكد أن ذلك سيعطي نتائج إيجابية».

كرواتيا
زغرب
المشاعر السلبية
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