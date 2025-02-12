«قيظنا إبداع».. مبادرة مجتمعية ترسّخ الاستدامة

الاتحاد (أبوظبي)

نظم فريق مبدعي الإمارات الحفل الختامي لبرنامج «قيظنا إبداع» في نسخته الرابعة، تحت شعار «سعادة واستدامة»، برعاية وحضور الشيخ راشد بن صقر القاسمي. شهد الحفل تكريم جميع الرعاة والجهات الداعمة للبرنامج، إلى جانب المدربين والمشاركين، وتضمن كلمة افتتاحية، وفقرات ترفيهية منوعة، منها الرحلة الترفيهية عبر اليخت الذي انطلق من منطقة المجاز بالشارقة، وعرض لقطات من البرنامج الصيفي، إلى جانب فقرات أخرى.

كما شهد البرنامج مشاركة شرائح متنوعة من المجتمع، بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة، وهي: جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، شرطة الشارقة، فريق إي تي سي للمغامرات، والقرم للعطلات، بكداش الطربوش.



مبادرات هادفة

وأشاد الشيخ راشد بن صقر القاسمي بالبرنامج، مثنياً على جهود فريق مبدعي الإمارات التطوعي، وموجهاً بضرورة استدامة مثل هذه المبادرات الهادفة، وقال «نحرص جميعاً على المشاركة الفاعلة في المبادرات والأنشطة المجتمعية التي تدعم المواهب وتنمي قدرات الجيل الصاعد، كما تعزز المسؤولية المجتمعية بين جميع فئات المجتمع، ونسعى دائماً لدعم المبادرات التي ترفع مستوى جودة الحياة لأفراد المجتمع».



رسالة سامية

من جانبها، أكدت رشا نجيب باحبيشي، رئيسة فريق مبدعي الإمارات، أن برنامج «قيظنا إبداع» هو مبادرة نوعية تبناها الفريق ليكون نموذجاً رائداً في تنمية المواهب وتعزيز الإبداع وصقل المهارات، وأضافت أن البرنامج يحمل رسالة سامية تهدف إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة بأسلوب عملي، من خلال تشجيع الأجيال الناشئة على تبني ممارسات إيجابية تحافظ على الموارد، وتعزز وعيهم بالمسؤولية المجتمعية، إلى جانب دعم مواهبهم وتنمية قدراتهم الشخصية.

وأوضحت أن البرنامج قدم مجموعة من الورش والفعاليات الهادفة والمتنوعة، التي ساهمت في نشر العلم والمعرفة والثقافة، وساعدت في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات، مما يصب في خدمة المجتمع والارتقاء به، وذلك من خلال نخبة من المدربين وفريق المدرب الصغير التابع لمبدعي الإمارات.



دور فاعل

من جهتها، أعربت فاطمة الحمادي، ولية أمر أحد المشاركين، عن إعجابها بالبرنامج، مشيدةً بحسن التنظيم والاهتمام بصقل مهارات الأطفال. وقالت: «ما يميز برنامج (قيظنا إبداع)، هو التنوع في تقديم الورش، إلى جانب الدور الفاعل للمدربين الصغار الذين قدموا ورشاً حضورية في مجالات متعددة، مثل إعادة التدوير، الابتكارات الفنية، والحياة الرقمية، بالإضافة إلى الرحلات الترفيهية»، معربة عن تقديرها الخاص لفريق مبدعي الإمارات الذي تولى تنظيم البرنامج والإشراف عليه حتى ختامه بنجاح.



أثر إيجابي

وفي ختام الحفل، كرّمت رشا باحبيشي، رئيسة فريق مبدعي الإمارات، الشيخ راشد بن صقر بن محمد القاسمي، تقديراً لحضوره الكريم ودعمه المستمر للفريق، الذي يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المواهب وتعزيز ثقافة العطاء، مؤكدة أن هذا الدعم يعكس التزامه الكبير بدعم العمل التطوعي، وحرصه على تعزيز القيم المجتمعية، وتنمية الطاقات الشابة، مما كان له أثر إيجابي في نجاح المبادرات وتحقيق أهدافها.