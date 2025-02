مخرجون حائزون «أوسكار» على منصة «إكسبوجر»

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» 2025 مجموعة من أفضل المخرجين والمنتجين والمصورين السينمائيين، منهم حائزون جوائز الأوسكار، لمشاركة خبراتهم ورؤاهم الإبداعية مع الجمهور.

توفر النسخة التاسعة من المهرجان، الذي ينظمه «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة» في الفترة 20 - 26 فبراير الجاري، في منطقة الجادة بالشارقة، للمخرجين وخبراء صناعة السينما الناشئين فرصة التواصل مع هؤلاء المبدعين والاستفادة من خبراتهم في صناعة الأفلام السينمائية المؤثرة، من خلال برنامج متكامل من عروض الأفلام، والخطابات الملهمة، وورش العمل.

ويرحب المهرجان بالمخرج الحائز جائزة الأوسكار مارتن ديسمونت رو، وهو مخرج مشارك لفيلم قصير بعنوان «اثنان من الغرباء البعيدين»، (Two Distant Strangers)، الذي يتناول العنصرية الممنهجة، وهو مؤسس شركة إنتاج (Dirty Robber) المعروفة باستخدام السرد البصري، ويعمل مع المخرج المشارك ترافون فري، الحائز جائزة الأوسكار، الذي تعالج أعماله قضايا العدالة الاجتماعية وتضيء على القضايا الاجتماعية من خلال السرد البصري المؤثر.

ويقدم غلين غينور، مدير الإنتاج المادي في استديوهات أمازون، خطاباً ملهماً بعنوان «الاستدامة وصناعة الأفلام الثقافية» ضمن فعاليات المهرجان، يوضح فيه دور السرد البصري في إلهام المشاهدين وتعزيز وعيهم البيئي من دون الحاجة للتنظير للاستدامة بشكل مباشر.

ويستضيف المهرجان فرانكلين ليونارد، مؤسس (The Black List) للدراسات، والتي تجري دراسة استقصائية سنوية تحدد السيناريوهات الأكثر شعبية التي لم يتم إنتاجها في هوليوود، ومنذ تأسيسها أصبحت مؤسسة (The Black List) للدراسات، منصة مهمة أسهمت في إنتاج عدة أفلام مشهورة نالت استحسان النقاد والجمهور، وشقت مسارات مهنية للعديد من كتّاب السيناريو.

وتضم قائمة المشاركين في المهرجان المخرجة بيبا إيرليك، والمصور روجر هوروكس، اللذين عملا في تصوير وإخراج فيلم وثائقي بعنوان «معلمي الأخطبوط»

(My Octopus Teacher)، ويوثق الفيلم، الذي حصد جائزة الأوسكار، فئة «أفضل فيلم وثائقي طويل»، الرابط الفريد والصداقة بين الغواص كريغ فوستر وأخطبوط في غابات أعشاب البحر بجنوب أفريقيا.

كما يستضيف المهرجان مصور الرحلات والمغامرات دينيس شميلز، الذي توثق أعماله ثقافات ومشاهد طبيعية متنوعة، مقدمة للمشاهد تجربة بصرية تفاعلية، إلى جانب المصور ريك سمولان، مخرج فيلم «مسارات» (Tracks)، المقتبس من مذكرات روبين ديفيدسون حول رحلتها الفردية عبر الصحراء الأسترالية.

ويستقبل المهرجان مخرج الأفلام الوثائقية جيروم بين، الذي يسلط الضوء على موضوعات تؤثر على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وتهدف أعماله إلى إلهام المشاهدين وتشجيعهم على صناعة التغيير من خلال مناقشة هذه القضايا وإيجاد حلول عملية لها.

وتشكل استضافة «اكسبوجر 2025» لأعلام الإخراج والإنتاح والتصوير السينمائي على منصته الإبداعية، دعوة للجمهور للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، والاحتفاء بالأفلام ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي، والمشاركة في تجربة عنوانها الفنون البصرية.