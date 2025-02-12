تعاون مثمر بين «الإعلام الإبداعي» وأكاديمية الأفلام الابتكارية

أبوظبي (الاتحاد)

عزَّزت هيئة الإعلام الإبداعي تعاونها الاستراتيجي مع أكاديمية الأفلام الابتكارية (IFA)، الجهة المؤسِّسة لمهرجان آي فيلم (I-Film)، بهدف دعم نمو القطاعات الإبداعية في أبوظبي من خلال توفير فرص التعلُّم وإقامة المهرجانات السينمائية في الإمارة، ما يرسِّخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للسينما والإعلام، والإسهام في النمو الاقتصادي في العاصمة.

تتعاون أكاديمية الأفلام الابتكارية مع هيئة الإعلام الإبداعي لإقامة أول حرم جامعي خارجي لها في المنطقة الإبداعية – ياس، لتقدِّم على مدى العام فرصاً تعليمية وفرصاً لتطوير المهارات عبر التطبيق العملي في مختبر الاستوديو تحت إشراف الفريق الفني للأكاديمية، ويشمل ذلك دورات في المؤثرات البصرية والصوتية والمونتاج والتسجيل والتصوير السينمائي والرسوم المتحركة الحاسوبية، أيضاً توفِّر الأكاديمية الفصول الدراسية والمعدات والمكتبة المادية والرقمية، لدعم البرنامج السنوي لورش العمل والدورات التدريبية في عطلات نهاية الأسبوع.

وبعد افتتاح مهرجان «آي فيلم» في عام 2024 في أبوظبي، تتضمَّن الشراكة إقامة نسختين من المهرجان هذا العام من 11 إلى 13 أبريل 2025، ومهرجاناً إضافياً في عام 2026، ويُتوقَّع أن تجتذب كلُّ نسخة آلاف الزوّار لمشاهدة أكثر من 100 فيلم، والمشاركة في ورش عمل واستعراض أكثر من 400 فيلم قصير.

قال خالد خوري، مدير إدارة تطوير الصناعة في هيئة الإعلام الإبداعي «نفخر بهذه الشراكة التي تهدف إلى تعزيز استقطاب المواهب في الصناعة الإبداعية وتطويرها ورعايتها، وتوفير فرص عمل إضافية لها، في إطار حِرص هيئة الإعلام الإبداعي على تعزيز استضافتها للإنتاجات السينمائية الهندية من خلال لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لها، ما يصبُّ في جهودها لترسيخ مكانتها مركزاً رائداً لصناعة المحتوى الإبداعي والإنتاج».

وأضاف: «تعزِّز هذه الشراكة الاستراتيجية النمو الاقتصادي، إضافة إلى دعم منظومة الإبداع وصناعة السينما في الإمارة، باستقطاب الطلاب من مختلف أنحاء العالم وحضورهم مهرجان آي فيلم».

وقال سارافانا براساد، مؤسِّس إنفويتف جروب «بعد استضافة مهرجان «آي فيلم» في أبوظبي، وضعنا نُصْبَ أعيننا هدف التعاون والتميُّز في صناعة الإنتاج والسينما في إمارة أبوظبي، وهو ما تجسَّد في هذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الإعلام الإبداعي، مستفيدين بذلك من موقع الإمارة الاستراتيجي لتكون مركزاً للطلاب يوفِّر لهم فرص التعليم، ونتطلَّع إلى العمل على نطاق أوسع مع المؤسسات التعليمية المحلية، واستضافة المدارس والجامعات في أكاديميتنا الحديثة».