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«دبا الحصن» تحيي ليلة النصف من شعبان

«دبا الحصن» تحيي ليلة النصف من شعبان
13 فبراير 2025 16:39

أبوظبي (الاتحاد) 
وسط أجواء مفعمة بالفرح، نظمت بلدية دبا الحصن فعالية الاحتفال بليلة النصف من شعبان «حق الليلة»، في المبنى الرئيس، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة ومسابقات تراثية متنوعة.
وتهدف الفعالية إلى إبراز دور البلدية في تعزيز مشاركتها المجتمعية في المناسبات التراثية بالإضافة إلى إحياء الموروث الشعبي والتراثي والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة في نفوس الأطفال، وتعزيز الهوية الوطنية لديهم.
تضمن الاحتفال فقرات متنوعة من التراث، مع جلسة تهدف إلى تعريف الموظفين وأطفالهم بالقيم الإماراتية الأصيلة.
كما تضمن الحفل تقديم المأكولات والحلويات التراثية وتوزيع الهدايا، والعديد من الورش الفنية، إلى جانب مشاركة الأسر المنتجة في الاحتفال، ومسابقة في التراث الإماراتي.

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وقال طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن: «إن الاحتفال بليلة النصف من شعبان «حق الليلة»، يأتي كنوع من المشاركة في إحياء التراث والتقاليد الإماراتية الأصيلة، وإيجاد أجواء من المرح، ومد جسور من التواصل بين الموظفين، الذين فرحوا بالتقاط الصور التذكارية احتفاء بهذه المناسبة المباركة. فقد كانت هذه الفعالية تقليداً اجتماعياً يجمع الأطفال والعائلات بين الحارات، حيث كانوا يطوفون البيوت حاملين أكياسهم وهم ينشدون الأهازيج التراثية، مما يعكس روح الترابط الاجتماعي والمحبة بين أفراد المجتمع».
وأكد اليحيائي أن إحياء هذه المناسبة يساعد في غرس القيم النبيلة التي تسهم في بناء شخصية الأجيال، وأن دولة  الإمارات فخورة بثقافتها الغنية، وقال: «هدفنا هو الحفاظ على هذا الجزء من تراثنا الثقافي حياً في قلوب وعقول المجتمع، وإثراء الفنون الثقافية».

حق الليلة
دبا الحصن
بلدية دبا الحصن
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