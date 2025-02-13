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الترفيه

«في لحظة».. جديد نجلاء بدر بدراما رمضان

نجلاء بدر
14 فبراير 2025 01:03

محمد قناوي (القاهرة)

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تشارك نجلاء بدر في دراما رمضان المقبل بمسلسل «في لحظة»، الذي كان مقرراً عرضه خارج الموسم، إلا أن المنصة الرقمية التي لها حق عرضه، قررت طرحه في موسم رمضان المقبل. 
وقالت نجلاء بدر، إن المسلسل دراما اجتماعية تشويقية، من 15 حلقة، وتقدم خلاله دور سيدة بشخصيّة قاسية، ويشارك في بطولته أحمد فهمي، ميرنا نور الدين، وأدوارد، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد. 
 وتنتظر نجلاء عرض مسلسل «أزمة ثقة» الذي انتهت من تصويره، من 15 حلقة، مع هاني عادل، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، وهاجر الشرنوبي، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد، وتدور أحداثه حول الصراع الأسري بسبب المال والنفوذ، وتجسد خلاله شخصية زوجة ترث مع أخواتها شركة والدها، وهي الشقيقة الكبرى لهن، وتقودهم إلى مشكلة دون أن تقصد، وكي تساعدهم في حلها دخلت في مشكلة أكبر.
وأبدت نجلاء سعادتها بردود الفعل عن دور «المحامية» الذي لعبته للمرة الأولى في مسلسل «سراب» مع خالد النبوي، والذي يعرض على إحدى المنصات الرقمية، وقالت، إن الشخصية صعبة للغاية، لذلك التقيت بمحامية وتابعت تصرفاتها وسلوكها، واعتبرتها مرجعاً أساسياً في بناء الشخصية، وبالفعل ساعدتني في تقديم الدور. 
وعن تقديمها أكثر من عمل في الدراما القصيرة خلال الفترة الماضية، قالت نجلاء، إن المستقبل لهذه النوعية من الأعمال ذات الأحداث السريعة، والتي لا تصيب المشاهد بالملل، كما أنها مفيدة للمنتج لأن تكلفتها أقل من الأعمال الطويلة.

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