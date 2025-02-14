السبت 15 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

إضافة ميزة جديدة في نسخة Gemini المجانية من الذكاء الاصطناعي

إضافة ميزة جديدة في نسخة Gemini المجانية من الذكاء الاصطناعي
15 فبراير 2025 01:25

أعلنت شركة "جوجل" توفير إمكانية تحميل الملفات وتحليلها لأصحاب الحسابات المجانية في أداة Gemini للذكاء الاصطناعي، وهي ميزة كان يتمتع بها فقط المشتركون في الخدمة.
عند تثبيت أحدث نسخة من أداة Gemini للدردشة، تظهر رسالة بتوفر إمكانية تحميل الملفات من أجل الحصول على "ملخصات سريعة، ورؤى قابلة للتنفيذ".
ويمكن الحصول على خيارات تحميل الملفات عبر النقر على أيقونة "+"، حيث أضاف Gemini خيارين جديدين، وهما "الملفات Files" وDrive.
ويمكن لمستخدمي Gemini أصحاب الحسابات المجانية الآن تحميل الملفات مباشرةً من Google Drive أو من أجهزتهم. وتمنح الميزة الجديدة للمستخدمين طرح الأسئلة على التطبيق حول الملفات أو تلخيص محتواها.
من الملفات المدعومة، التي يمكن تحميلها في Gemini، ملفات النصوص العادية، وملفات المستندات، بالإضافة إلى مستندات Google Docs، وملفات جداول البيانات وغيرها الكثير.
ولم تعلن شركة جوجل عدد الملفات أو حجمها لأصحاب الحسابات المجانية في Gemini. 
ومعلوم أن العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى، مثل ChatGPT، التابع لشركة "أوبن آي أيه"، تتيح ميزة تحميل الملفات والصور إلى حسابات المستخدمين المجانية أو المشتركين، وإمكانية تلخيصها والسؤال عنها وتحليلها.
مصطفى أوفى (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
"كيف تسعى ميتا لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مبتكرة؟"
كيف ستغير روبوتات ميتا مستقبل الذكاء الاصطناعي؟
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جوجل
الذكاء الاصطناعي
ميزة جديدة
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
الرياضة
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
اليوم 13:00
"كيف تسعى ميتا لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مبتكرة؟"
الترفيه
"كيف تسعى ميتا لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مبتكرة؟"
اليوم 12:48
بن طالب أول منظم لـ«ضربات القلب» في فرنسا
الرياضة
بن طالب أول منظم لـ«ضربات القلب» في فرنسا
اليوم 12:41
أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»
الرياضة
أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©