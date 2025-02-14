إضافة ميزة جديدة في نسخة Gemini المجانية من الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "جوجل" توفير إمكانية تحميل الملفات وتحليلها لأصحاب الحسابات المجانية في أداة Gemini للذكاء الاصطناعي، وهي ميزة كان يتمتع بها فقط المشتركون في الخدمة.

عند تثبيت أحدث نسخة من أداة Gemini للدردشة، تظهر رسالة بتوفر إمكانية تحميل الملفات من أجل الحصول على "ملخصات سريعة، ورؤى قابلة للتنفيذ".

ويمكن الحصول على خيارات تحميل الملفات عبر النقر على أيقونة "+"، حيث أضاف Gemini خيارين جديدين، وهما "الملفات Files" وDrive.

ويمكن لمستخدمي Gemini أصحاب الحسابات المجانية الآن تحميل الملفات مباشرةً من Google Drive أو من أجهزتهم. وتمنح الميزة الجديدة للمستخدمين طرح الأسئلة على التطبيق حول الملفات أو تلخيص محتواها.

من الملفات المدعومة، التي يمكن تحميلها في Gemini، ملفات النصوص العادية، وملفات المستندات، بالإضافة إلى مستندات Google Docs، وملفات جداول البيانات وغيرها الكثير.

ولم تعلن شركة جوجل عدد الملفات أو حجمها لأصحاب الحسابات المجانية في Gemini.

ومعلوم أن العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى، مثل ChatGPT، التابع لشركة "أوبن آي أيه"، تتيح ميزة تحميل الملفات والصور إلى حسابات المستخدمين المجانية أو المشتركين، وإمكانية تلخيصها والسؤال عنها وتحليلها.

مصطفى أوفى (أبوظبي)