"كيف تسعى ميتا لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مبتكرة؟"

تعمل شركة ميتا على تعزيز حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في تطوير رقاقات متخصصة، وذلك بهدف تقليل اعتمادها على الشركات المصنعة الحالية مثل إنفيديا، وتعزيز قدراتها الداخلية في هذا المجال. يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجيتها الطموحة لتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتحسين أداء نماذجها المتقدمة.



الاستحواذ على شركات متخصصة في الرقاقات

ضمن جهودها لتطوير تقنياتها، تجري ميتا مفاوضات للاستحواذ على شركة "FuriosaAI" الكورية الجنوبية، المتخصصة في تصنيع رقاقات تسريع نماذج الذكاء الاصطناعي. تأسست هذه الشركة على يد موظفين سابقين من سامسونج وAMD، وقد جذبت استثمارات كبيرة من جهات مختلفة، مثل شركة "Naver" الكورية. من خلال هذا الاستحواذ، تأمل ميتا في تحسين كفاءة نماذجها الخاصة بالذكاء الاصطناعي مثل "Llama 2" و"Llama 3".



اقرأ أيضاً.. كيف ستغير روبوتات ميتا مستقبل الذكاء الاصطناعي؟



استثمارات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي

إلى جانب خططها للاستحواذ، تعتزم ميتا استثمار ما يصل إلى 65 مليار دولار خلال العام الحالي لتعزيز استراتيجياتها في مجال الذكاء الاصطناعي. تشمل هذه الاستثمارات تطوير مراكز بيانات متقدمة، وتحسين البنية التحتية اللازمة لدعم نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. كما تخطط الشركة لشراء أكثر من 1.3 مليون وحدة معالجة رسومية (GPU) بحلول نهاية العام، مما يعزز قدرتها على تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي متطورة.

تقليل الاعتماد على إنفيديا

يأتي هذا التوجه في ظل ارتفاع الطلب على رقاقات الذكاء الاصطناعي، حيث تهيمن شركة إنفيديا حاليًا على السوق من خلال رقاقاتها القوية المخصصة للذكاء الاصطناعي. إلا أن ميتا تسعى إلى تنويع مصادرها وتقليل التكاليف من خلال تطوير رقاقات مخصصة تلائم احتياجاتها بشكل أكثر كفاءة، ما يمنحها ميزة تنافسية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المستقبلية.



تأثير هذه الخطوة على مستقبل ميتا

من خلال هذه التحركات، تسعى ميتا إلى تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتمكين نفسها من التحكم بشكل أكبر في التكنولوجيا التي تعتمد عليها. يمكن لهذه الخطوة أن تساهم في تحسين أداء خدماتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل منصات التواصل الاجتماعي والميتافيرس، مما يعزز تجربة المستخدمين ويمنح الشركة مرونة أكبر في تطوير ابتكاراتها المستقبلية.