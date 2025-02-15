محمد المازم.. يطرح «أي عيد؟»

أبوظبي (الاتحاد)

بطابع عاطفي عميق يروي مشاعر الحزن والألم، التي قد ترافق الذكريات المؤلمة حتى في الأوقات التي يُفترض أن تكون مليئة بالفرح، طرح الفنان الإماراتي محمد المازم أغنية رومانسية جديدة تلامس القلب والروح بعنوان «أي عيد؟»، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

قدّم المازم في أغنية «أي عيد؟» سرداً درامياً عن الحب المؤلم والذكريات التي تترك جراحاً عميقة، ويمتزج فيها الأداء العاطفي للمازم مع اللحن الرومانسي والتوزيع الموسيقي المؤثر، مما يجعل العمل يترك بصمة خاصة لدى المستمعين.

الأغنية من إنتاج محمد المازم نفسه، وكلمات «هتان»، وألحان «مغرم وتر»، وتوزيع موسيقي ومكس وماستر من عمار البني، وقد تم طرحها عبر قناته الرسمية في «يوتيوب» وتوزيعها وبثها عبر أثير الإذاعات الإماراتية والعربية، حيث لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي أشاد بقوة الكلمات والألحان التي تعكس عمق المشاعر الإنسانية.

تعتبر أغنية «أي عيد؟» إضافة قوية إلى رصيد المازم، حيث تبرز قدرته على التعبير عن المشاعر الإنسانية بعمق وإحساس، مما يجعلها واحدة من أبرز الأغنيات الرومانسية التي تعكس المشهد الأليم رغم كل مظاهر الفرح، وتلامس واقعاً كبيراً من مشاعر الجمهور.