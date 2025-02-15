صغار خلف المقود.. بـ«الشارقة للسيارات القديمة»

الشارقة (الاتحاد)

وسط أجواء مليئة بالحماس والمرح، تحولت ساحات وطرقات الدورة الثانية لمهرجان الشارقة للسيارات القديمة إلى مضمار صغير للصغار، حيث يقود الأطفال سيارات كلاسيكية كهربائية مصغّرة مستوحاة من الطرازات التاريخية التي يعرضها المهرجان.

شكلت هذه السيارات أداة مرح وتعليم في آن واحد، حيث أتاحت للصغار فرصة التعرف على أشكال السيارات القديمة التي كانت تجوب الشوارع في الماضي، مما عزز وعيهم بتاريخ المركبات بطريقة ممتعة وتفاعلية.

تجربة قيادة السيارات الكلاسيكية المصغّرة شكلت أحد أبرز المحطات العائلية في المهرجان، حيث يستمتع الصغار بقيادة سيارات ذات طابع تاريخي، مرسخة مكانة المهرجان كحدث شامل لا يقتصر على عرض السيارات القديمة فقط، بل يقدّم تجربة غنية تجمع بين التعليم والترفيه والمتعة العائلية.