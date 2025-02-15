«تيفان لوّل» التراثي يواصل فعالياته بدبا الفجيرة

الفجيرة (وام)

واصل مهرجان «تيفان لوّل» التراثي الشعبي، أعمال نسخته الرابعة بالقرية التراثية بمدينة دبا الفجيرة، والذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام حتى اليوم «الأحد»، وتشارك فيه المؤسسات المحلية المعنية بالتراث الشعبي وأصحاب المهن والحرف التراثية المحلية، وسط إقبال جماهيري كبير من أهالي دبا الفجيرة والمناطق المجاورة.

تضمن المهرجان العديد من الفقرات الشعبية التراثية، من بينها مجموعة من الأهازيج القديمة قدمتها فرق الفنون الشعبية، إلى جانب صور تحاكي عرساً شعبياً من التراث المحلي والزفة المصاحبة له، علاوة على تخصيص فقرات احتفالا بـ«حق الليلة» وسط فرحة الجميع خاصة الأطفال.

وأكد ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أن المهرجان يقدم على أرض الواقع طريقة حياة الأجداد بكل ما تحمله من معانٍ وقيم لامست قلوب الحضور.

من جانبها، قالت أسماء الضنحاني، مدير فرع «الهيئة» بدبا الفجيرة المشرف على المهرجان، إن المهرجان يكتسب أهميته من كونه يعكس صور التلاحم المجتمعي وفرصة حقيقية لتلاقي الأجيال المختلفة وتبادل الأفكار مع كبار المواطنين، ما يعزز الهوية الوطنية، ويحافظ على الموروث الشعبي.