إنستجرام تختبر زر "عدم الإعجاب" في التعليقات

تختبر منصة إنستجرام زر "عدم الإعجاب"، لكن هذه الميزة سوف تقتصر على قسم التعليقات فقط، وليس المحتوى نفسه.

وأكد آدم موسيري، رئيس إنستجرام في منشور على منصة ثردز أن الشركة بصدد اختبار هذه الميزة.

والزر الجديد لن يظهر عدد "عدم الإعجابات" على التعليقات، ولن يتمكن أحد من معرفة ما إذا قمت بتقييم تعليق بشكل سلبي. ومع ذلك، سيتم استخدام عدد "عدم الإعجابات" لترتيب التعليقات بشكل غير علني.







وأوضح موسيري أن هذه الميزة تمنح المستخدمين طريقة خاصة للتعبير عن عدم إعجابهم بتعليق ما، في خطوة تهدف إلى جعل التفاعل أكثر إيجابية على إنستجرام.







اقرأ أيضاً.. "انستجرام" تضيف خاصية جديدة



ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم إنستجرام، كريستين باي، أن هذه الميزة يتم اختبارها مع مجموعة صغيرة من المستخدمين، ولكن لم تُحدد ميتا بعد موعدًا لانتهاء الاختبار أو إمكانية توسيع الميزة لمزيد من المستخدمين في المستقبل.



يأتي هذا الاختبار ضمن سلسلة من التحديثات التي تجريها إنستجرام.