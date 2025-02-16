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عبدالله الشرقي يزور «تيفان لوّل» بدبا الفجيرة

عبدالله الشرقي يزور «تيفان لوّل» بدبا الفجيرة
16 فبراير 2025 21:23

الفجيرة (وام)
زار الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، مساء اليوم، مهرجان «تيفان لوّل» التراثي الشعبي في نسخته الرابعة في يومه الثاني، والذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالقرية التراثية بدبا الفجيرة.
كان في استقباله، ناصر محمد اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وأسماء الضنحاني مدير فرع الهيئة بدبا والمشرف العام للمهرجان، وعدد من مدراء الدوائر المحلية وأعيان البلاد في مدينة دبا وضواحيها.
وقد تفقد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي أجنحة المهرجان، التي تضم العديد من الدكاكين والمحال المتخصصة في المأكولات الشعبية والقهوة العربية وحياكة الملابس الشعبية التراثية والألعاب الشعبية المختلفة.
كما تفقد ركن الصيادين ومستلزمات الصيد والبيئة البحرية، وتوقف عند ركني البيئتين الصحراوية والجبلية وأسلوب الحياة قديماً ومستلزمات الحياة اليومية في هذه البيئات الثلاث.
وأثنى الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي، على المهرجان والجهود المبذولة من قبل الهيئة في ترسيخ قيم التراث الشعبي لدى الأجيال، والعمل بشكل عملي وعلمي مدروس على غرس الهوية الوطنية في نفوس وعقول الشباب.

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دبا الفجيرة
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