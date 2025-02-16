بشاير آل علي.. منصة تعزّز ثقافة الابتكار

خولة علي (أبوظبي)

بشاير آل علي، شابة إماراتية تسعى إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتفكير الإبداعي في العالم العربي، من خلال تأسيسها منصة مبتكرة موجهة باللغة العربية، لتصبح المنصة أحد أعمدة التوعية المجتمعية في مجال الابتكار والتعريف به، خصوصاً بين الأطفال والشباب والنساء.

بشاير مهندسة حاصلة على بكالوريوس في الهندسة الصناعية والإدارة الهندسية من جامعة الشارقة، وعلى شهادة مهنية في الابتكار والاستراتيجية من جامعة هارفارد، ومحترفة معتمدة في الابتكار من معهد الابتكار العالمي (GInI)، كما أنها حاصلة على شهادة تصميم ثقافة الابتكار من المعهد العالمي لإدارة الابتكار (GIMI)، وهي خريجة برنامج «صنّاع المستقبل» من غرفة تجارة وصناعة عجمان، وخريجة برنامج (Forward) للقادة الشباب، مما ساهم في تطوير مهاراتها في التفكير الإبداعي والمساهمة في بناء مجتمع مبتكر، أيضاً حصلت على جائزة «القائدة الأكثر ديناميكية في مجال الهندسة الصناعية»، ضمن المؤتمر العالمي للنساء في ريادة الأعمال لعام 2023، الذي نظمه (Berkeley Middle East).

حسّ الابتكار

عن رحلتها في عالم الابتكار، تقول بشاير آل علي «الابتكار بالنسبة لي يلازمني منذ الصغر، حيث كنت في المراحل الدراسية كثيرة الاطلاع وصاحبة فضول وذات رغبة في تعلم أشياء جديدة، وفهم ماهيّتها»، ونتيجة تلقيها عدة مساقات في الجامعة تصب في مجال الابتكار، أصبح لديها حسّ الابتكار، ثم سعت للتخصص في الهندسة الصناعية والإدارة الهندسية لبناء مهاراتها في التفكير الإبداعي ووضع خطط تنفيذية للحلول معاً.

وخلال المرحلة المهنية والعملية، أصبح جانب الابتكار لديها أكثر نضجاً وتركيزاً في مجالات تخدم المؤسسات والجهات التي عملت لها، حيث ساهمت في رفع درجة الوعي بشكل كبير بين الموظفين والزملاء، ولا يمكن تجاهل الدور الحكومي في توجيه الجيل الصاعد نحو الابتكار بتوفير إمكانات تدعم مسيرتهم وطموحاتهم.

تعلم ذاتي

حول تطوير مهاراتها في هذا المجال، تشير آل علي إلى أنها ركزت على التعلم ذاتياً لتطوير مهاراتها، لافتة إلى أن التعلم الذاتي هو مفتاح التميز والتقدم والتطور، لأنه قائم على رغبة الإنسان في دخول عوالم جديدة والاستفادة منها، وقد حرصت على حضور دورات متخصصة في الابتكار، إضافة إلى قراءة الكتب والمقالات التي تخدم أهدافها وطموحاتها لصقل مهاراتها.

منصة مبتكرة

وعن أهمية المنصة المبتكرة والهدف من تأسيسها، تقول آل علي: نتيجة للمخزون المعرفي الذي تكوّن لدي خلال رحلتي، شعرت بالحاجة إلى نشر هذه المعرفة باللغة العربية من خلال تأسيس «منصة رقمية» عام 2021، لتعزيز ثقافة الابتكار والتفكير الإبداعي في العالم العربي خصوصاً بين الأطفال والشباب والنساء، وقد حرصت على أن تكون المنصة مصدراً قوياً للمعرفة والمعلومات العلمية والتطبيقية في مجال الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، من خلال مجموعة برامج تدريبية متنوعة تجلب الابتسامة والإلهام للمجتمع والعالم، كما قمت بتصميم «بطاقات مبتكره» لها طابع مختلف، وكل بطاقة تحتوي على مجموعة كلمات ومحفزات ممتعة، تُلهم القارئ وتدفعه إلى إبداع ابتكارات تفيد العالم.

ورش تطوعية

وقد قدمت آل علي أكثر من 20 ورشة عمل تطوعية لأكثر من 600 منتسب من جهات مختلفة، بمراكز أطفال الشارقة، ومركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار، ومكتبات الشارقة، ووزارة الثقافة والشباب، وجامعة الشارقة وبلدية دبي، وساهمت هذه الورش في تعلّم أكثر من 200 منتسب لمهارات جديدة، إضافة إلى طرح منشورات وتقارير متخصصة في تطوير الأفكار ومهارات الابتكار، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، الدرونز، وغيرها، إلى جانب حضورها للمؤتمرات كمتحدثة أو لتغطية الجوانب الخاصة بالابتكار للمتابعين والمهتمين.

تنشئة جيل واعٍ

عن دورها في غرس مفاهيم الابتكار في نفوس الأجيال الجديدة، تقول بشاير آل علي: لعل أكثر الفئات التي تستفيد من المحتوى الذي أقدمه حول الابتكار هي الأجيال الحالية، حيث عملت في مجالي التوعوي على إيجاد شخصية «مبتكرة» صديقة للأطفال بالدرجة الأولى، كما قدمت العديد من الدورات حرصاً على تنشئة جيل واعٍ بأهمية الابتكار، وهي تعمل حالياً على إنشاء موقع إلكتروني ليكون مرجعاً ومنصة مناسبة لكل ما يتعلق بالابتكار والتقنيات الحديثة.