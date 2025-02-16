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«الختم الفلكي» يرصد «سماعة الرأس»

«الختم الفلكي» يرصد «سماعة الرأس»
17 فبراير 2025 01:13

أبوظبي (وام)

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تمكن مرصد الختم الفلكي في صحراء أبوظبي، من التقاط صورة مذهلة لسديم «سماعة الرأس»، وذلك بعد تصوير استمر لمدة 39 ساعة. ويقع السديم في مجموعة «الوشق» وهو ناتج عن انفجار نجم مشابه لكتلة شمسنا، ويظهر في الصورة باللونين الأحمر والأزرق بفعل الغازات الناتجة عن الانفجار، بينما يظهر في منتصف السديم، نجم صغير كثيف يسمى، «قزم أبيض» بلون شديد الزرقة، وهو اللمعان المميز في الصورة. ويقع السديم في مجرة «درب التبانة»، ويبعد عن الأرض 1600 سنة ضوئية، بينما تظهر في الصورة مجرتان في الأعلى، ومجرة في الأسفل تصل مسافاتها إلى مليار سنة ضوئية.

مرصد الختم الفلكي
أبوظبي
الوشق
درب التبانة
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