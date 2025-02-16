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الترفيه

شركات الصين تسرّع تزويد مركباتها بالذكاء الاصطناعي

شركات الصين تسرّع تزويد مركباتها بالذكاء الاصطناعي
16 فبراير 2025 23:56

سرّعت شركات صناعة السيارات في الصين إدماج تطبيق الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" الصيني في مركباتها، رغم أن هذه الأداة لم تظهر إلا في نهاية شهر يناير الماضي.
فقد أدمجت الشركات هذه الأداة في تطبيقات مختلفة في سياراتها تتراوح بين المساعدة في القيادة وتحسين التفاعل بين السائقين والمركبات.
يسمح دمج تقنية الذكاء الاصطناعي للسيارات الصينية بتحسين التعرف على الصوت وتحليل الصور وإدارة البيانات في الوقت الحقيقي من أجل تسهيل التفاعل بين السائقين ومركباتهم مع تحسين القدرة على اتخاذ القرارات خاصة بالنسبة للأنظمة المساعِدة للقيادة.
ودمجت إحدى الشركات الرائدة في مجال السيارات الكهربائية أداة DeepSeek في نظام القيادة الذاتية. يعتمد هذا النظام على الذكاء الاصطناعي المتقدم الذي يتيح مساعدة أكثر دقة في ركن السيارة والملاحة الذاتية. والهدف هو تحسين السلامة وجعل المركبات أكثر ذكاءً واستقلالية، مع تقليل الاعتماد على البنية التحتية السحابية.
وتستفيد الشركات من DeepSeek لتدريب الذكاء الاصطناعي الداخلي لديها باستخدام البيانات المجمعة، لتطوير ميزات استباقية لمساعديها في السيارة. ويهدف هذا النهج إلى جعل القيادة أكثر سهولة.
وتعول شركات صينية أخرى على DeepSeek لتحسين تجربة المستخدم لمركباتها المتصلة. يتيح دمج تقنية الذكاء الاصطناعي الاستجابة بطريقة أكثر دقة وشخصية لاحتياجات السائقين. حيث أصبح بإمكان المساعدين الافتراضيين في بعض السيارات الآن تكييف استجاباتهم وتوصياتهم بناءً على عادات القيادة وتفضيلات المستخدم.
كما اعتمدت شركات أخرى أداة DeepSeek لتحسين أنظمة المعلومات والترفيه الخاصة بها. يوفر هذا الدمج تجربة رائعة، مع تحسين التفاعل الصوتي والتوصيات التي تتكيف مع عادات السائق. والهدف هو تسهيل استخدام ميزات السيارة وتحسين راحة القيادة.
وتعتزم شركات صينية أخرى لصناعة السيارات تحديث مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها داخل السيارة باستخدام "ديب سيك".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
سيارات
الصين
ديب سيك
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