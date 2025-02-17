فايز السعيد.. يطرح «أنا أحبك»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن خطته في طرح أغنيات ألبومه الغنائي «فايز السعيد 2025»، عرض الفنان الإماراتي فايز السعيد أغنيته العاطفية الجديدة المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان «أنا أحبك»، مجدداً تعاونه مع المخرج اللبناني بسام الترك، الذي اختار مدينة دبي لتصوير الأغنية بأسلوب بصري يتناسب مع الأجواء العاطفية التي تحملها الأغنية في كلماتها ولحنها وتوزيعها الموسيقي، مظهراً إحساساً رومانسياً عميقاً يعكس مشاعر الحب والشوق.

وقد حملت أغنية «أنا أحبك» ألحان فايز السعيد نفسه، ومن كلمات الشاعر شملان الخضاري، وتوزيع موسيقي محمد صالح وحسام كامل، وميكس وماسترينغ حسام كامل.

وتم عرض الأغنية عبر القناة الرسمية لفايز السعيد على «يوتيوب»، كما تم توزيعها على جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وعبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الشهيرة المتخصصة في عرض وبث الأغنيات، حيث لاقت أصداء إيجابية من محبي الفنان، الذين أشادوا بإحساسه العالي.

جاءت الأغنية الجديدة لفايز السعيد «أنا أحبك»، كثاني أغنية في الألبوم «فايز السعيد 2025»، بعد أن كان قد طرح أغنيته الأولى منه باللون الغنائي اللبناني كلاماً ولحناً، بعنوان «اهتم فيي» وهي أيضاً من إخراج بسام الترك، وحققت نجاحاً وانتشاراً كبيرين، وتخطى عدد المشاهدات فيها لأكثر من مليوني ونصف المليون مشاهدة.