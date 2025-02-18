الحِرف المغربية.. لمسات إبداعية بـ«أيام الشارقة التراثية»

الشارقة (وام) تشهد أيام الشارقة التراثية، المقامة حالياً في منطقة قلب الشارقة، مشاركة مميزة من المملكة المغربية، حيث يضم جناحها المكون من 20 عارضاً، العديد من الحرف التقليدية المتعلقة بالمصنوعات الجلدية والنسيجية من السجاد والتطريز والنقوش الجصية وزخرفة السروج البيضاء والأسلحة التقليدية وتجليد المخطوطات والكتب، والتي جاءت من فاس وإقليم فجيج ومختلف مدن وأقاليم المغرب.قال الدكتور يحيى لطف العبّالي، رئيس الحرفيين المغاربة المشاركين، إن جناح المملكة يقدم مجموعة من الحرف الشعبية المغربية التي تعكس بيئات البلاد المختلفة ومناطقها المتعددة، من خلال استعراض حرف تقليدية متوارثة، منها تطريز الثوب التقليدي الأمازيغي الذي يجمع بين أصالة التراث وحداثة التصاميم المعاصرة، إلى جانب خياطة وتطريز القفطان المغربي الذي يتميز بحرفييّه المتخصصين في هذه الصناعة الفريدة.

وأشار العبّالي إلى الزخارف الجصية الحاضرة بين الحرف المغربية، والتي تمتاز بأنواعها المتعددة وأشكالها البديعة التي تجمع بين الخطوط العربية والزخارف النباتية والهندسية، علاوة على صناعة الأبواب والمحاريب ومختلف التشكيلات الخشبية التي تدخل في تصميم البيوت والأثاث والمرافق العامة.

كما حضر فن الزليج المغربي أو ما يُعرف بالفسيفساء التقليدية، حيث انشغل الحرفيون المشاركون بدقّ القطع وتركيبها ضمن أشكال هندسية متناسقة تمزج بين الفخار والجص لإنتاج لوحات فنية غاية في الجمال، كما برزت الصناعات الجلدية بين الحرف اليدوية حيث عُرضت مجموعة متنوعة من المشغولات الجلدية التقليدية. ومن إقليم فجيج، قدّم أحد الحرفيين المختصين في المنسوجات والسجاد التقليدي عرضاً حياً أمام الجمهور باستخدام آلة الحياكة، مستعرضاً تفاصيل وأساليب صناعة السجاد المغربي، مما أتاح للحضور فرصة التعرف على جزء أصيل من التراث المغربي العريق بطريقة تفاعلية مباشرة على أرض الواقع.

