«الثقافة والسياحة ـ أبوظبي».. منصة ثرية بالمعارف

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

ضمن تصميم يحاكي الأحياء الإماراتية القديمة يتَّسع جناح دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي في «مهرجان الشيخ زايد» المتواصل بمنطقة الوثبة إلى 28 فبراير 2025 للعديد من الفعاليات الثقافية والتراثية والفنون والحرف التقليدية، ويحتفي بعناصر التراث غير المادي المدرج على قائمة «اليونسكو» كتراث إنساني عالمي من عادات وتقاليد وأشكال تعبير وممارسات اجتماعية.

وتستعرض دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي عبر جناحها في الحدث العالمي عناصر التراث الإماراتي غير المادي، العديد من عناصر التراث الثقافي الذي يُعتبر بمثابة سجل ثري للمعارف والقيم والممارسات المتوارثة عبر الأجيال. ويتنوع ليشمل، فن الصقارة، وإيقاعات رقصة «العيالة»، والروح المجتمعية النابضة للمجلس التقليدي، والخط العربي، والمأكولات التراثية، فضلاً عن المكونات التي رسمت ملامح تاريخ وحياة وتكوين أهل الإمارات المعرفي والثقافي، مما يعكس عناية دولة الإمارات بتراثها غير المادي، والأهمية التي توليها للحفاظ على المرتكزات الأصيلة التي تشكل أساسات الهوية الوطنية لمجتمعها المحلي، وصون تاريخ الأجداد لتكون لدى الأجيال المقبلة ثروة لا تقدر بثمن.

هوية وطنية

قال سعيد حمد الكعبي، مدير إدارة التراث المعنوي بدائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي مسؤول الجناح في «مهرجان الشيخ زايد»، إن المنصّة تروِّج للعناصر الثقافية المدرجة على قائمة التراث الإنساني غير المادي الخاصة بالإمارات عبر مجموعة من الملصقات والكتيبات المطبوعة، وهي عناصر ترتبط بهويتها الثقافية، بينما تتشارك في عناصر أخرى مع محيطها الخليجي والعربي. وتضم هذه الملصقات التعريفية «الصقارة، سباق الهجن، العيالة، الرزفة، المجلس، التغرودة، السدو، العازي، التلي، حداء الإبل، القهوة العربية، النخلة، الأفلاج، الخط العربي، الهريس، والحناء».

متحف حي

أضاف الكعبي: تلعب دولة الإمارات دوراً فاعلاً في التعريف بتلك العناصر التي تمثل هوية ثقافية متكاملة انعكست بشكل مباشر في انتشارها، ولا نكتفي بعرض هذه العناصر، بل بممارستها. ويتضمن الجناح العديد من الأقسام التي تجسد هذه العناصر ضمن متحف حي أمام الجمهور ومنها الحرف التراثية والعروض الفنية والصقارة والقهوة العربية والخط العربي والفنون الشعبية، مما يسمح للزوار بالتفاعل مع هذه العناصر التي مارسها الأجداد ونقلوها إلى الأبناء ليحافظ عليها الأحفاد. وأكد الكعبي أن القائمة تضم 15 عنصراً وجارٍ العمل على إدراج «الحناء» كتراث إنساني ضمن القائمة.

كرم الضيافة

إلى جانب استعراض الحرف والفنون، يعكس جناح «الثقافة والسياحة - أبوظبي» ممارسات اجتماعية تشكل قيم المجتمع وروحه الأصيلة، حيث يستقبل الزوار من مختلف الجنسيات بالقهوة العربية والتمر. وحفاظاً على التراث غير المادي اهتمت الدائرة بفعاليات المسرح الذي يتوسط الجناح، ويشهد إقامة العديد من العروض على مدار اليوم طوال فترة المهرجان تقدمها فرق شعبية إماراتية متخصصة في فنون العيالة واليولة والرزفات الإماراتية المعروفة. وتستقطب الحضيرة عشاق الصقور، كما أولت الدائرة أهمية خاصة للأسر الإماراتية المنتجة، حيث خصص الجناح قسماً لعدد من الأسر المنتجة لتعرض منتجاتها من العطور والدخون والملابس التراثية القديمة.

التغرودة

من العناصر المهمة المدرجة على قائمة «اليونسكو»، التغرودة والقهوة العربية، وتمارس التغرودة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل تقليدي من قبل القبائل التي عُرفت باهتمامها بتربية الإبل في مختلف ربوع الدولة، وتُعد نوعاً من الشعر البدوي الشعبي الذي يؤلفه الشعراء،

ويلقى من قبل الرجال الذين يرحلون على ظهور الإبل. تبدأ التغرودة بتأليف قصيدة قصيرة، تُرتجل وتُكرر من قبل المسافرين، وتؤدَّى هذه القصائد على شكل غناء منفرد أو جماعي من قبل راكبي الإبل، حيث يقوم المؤدي الرئيس بغناء البيت الأول، ثم ترد عليه المجموعة بالأبيات الأخرى، وقد تنشَد هذه القصائد أثناء حفلات السمر التي تقام في المناسبات الاجتماعية المختلفة.