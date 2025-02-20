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الترفيه

ناشيونال جيوغرافيك العربية تحتفي بالصقارة في «إكسبوجر 2025»

ناشيونال جيوغرافيك العربية تحتفي بالصقارة في «إكسبوجر 2025»
20 فبراير 2025 17:27

أبوظبي (الاتحاد)
تشارك مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية»، أحد الرعاة الإعلاميين للحدث، التابعة لشركة أبوظبي للإعلام، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي يُقام من 20 إلى 26 فبراير الجاري في منطقة الجادة بالشارقة، بمشاركة أكثر من 400 مصور من 48 دولة.
تأتي هذه المشاركة في إطار حرص شركة أبوظبي للإعلام، والمنصات الإعلامية التابعة لها، على دعم الفعاليات الدولية التي تستضيفها دولة الإمارات، لترسيخ مكانتها بصفتها مركزاً ثقافياً وإعلامياً بارزاً ووجهة عالمية للإبداع في الفنون البصرية، إلى جانب تقديم محتوى نوعي هادف يواكب تطلعات الجمهور.

وتقدم المجلة، في إطار مشاركتها، معرضاً فوتوغرافياً بعنوان «الصقارة عبر الحدود»، والذي استُلهم من موضوع نُشر في عدد ديسمبر 2018 من المجلة، ويلقي الضوء على رحلة الصقارة منذ نشأتها في سهول آسيا الوسطى، مروراً بالشرق الأوسط، ووصولاً إلى شبه الجزيرة العربية، وذلك من خلال مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي التقطتها عدسة المصور مصطفى عذاب، والتي تجسد العلاقة الفريدة بين الصقّار وصقره، وتُبرز التراث الثقافي الغني المرتبط بهذا التقليد العريق.

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ولطالما احتفت دولة الإمارات برياضة الصقارة، إذ أدت دوراً محورياً في الحفاظ عليها وتعزيزها عالمياً، وتُوجت جهودها بإدراج الصقارة ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى منظمة «اليونسكو». كما يعود الفضل في تنظيم أول مؤتمر دولي للصقَّارة عام 1976 إلى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي كان صقّاراً شهيراً على المستوى الدولي.
يُشار إلى أن مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية» هي مجلة معرفية شاملة، تصدر عن «شركة أبوظبي للإعلام» بنسختها العربية منذ أكتوبر 2010، وذلك بالتعاون مع المجلة العالمية «ناشيونال جيوغرافيك» التي تأسست في عام 1888. 

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