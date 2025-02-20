تمساح عملاق يهاجم طفلا

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الخميس، عن فقدان صبيّ يبلغ 10 سنوات في جزيرة بورنيو بعد أن هاجمه تمساح.

كان الصبي قفز في أحد أنهر مقاطعة "كاليمانتان" الغربية في بورنيو، إحدى الجزر التي تتمتع بأكبر تنوّع بيولوجي في العالم، عندما هاجمه تمساح يبلغ طوله أربعة أمتار، على ما روى صديق له.

تُعدّ إندونيسيا موطنا لأنواع عدة من التماسيح.

وقال رشماتول إيساني فشري قائد الشرطة المحلية، في بيان، إنّ "صديق الصبي رأى التمساح يطفو على السطح ويعضه ويسحبه إلى الماء".

وأبلغ الصديق والد الصبي الذي بدأ البحث في النهر عن طفله باستخدام زورق سريع، لكن الصبي لا يزال مفقودا.

وقال رشماتول "حتى اللحظة، لا تزال فرق البحث والإنقاذ وكذلك السكان المحليون يبحثون عن الضحية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فُقد صبي آخر في القرية نفسها بعد أن هاجمه تمساح خلال ممارسته السباحة، بحسب عمه الذي شهد الهجوم. وأعلنت الشرطة عن الحادث في 7 فبراير الجاري.

وانتهى البحث عن الطفل، الذي يدعى كريستيان ريكاردو والبالغ ستة أعوام، بعد سبعة أيام. ويُفترض أنه قضى.

تشكل جزيرة بورنيو الكبيرة، التي تتقاسمها مملكة بروناي وماليزيا وإندونيسيا، موطنا لمساحات شاسعة من الغابات حيث يعيش عدد كبير من الحيوانات البرية والنادرة.

وفي ديسمبر الماضي، هاجم تمساح امرأة كانت تعمل في مزرعة لزيت النخيل في مقاطعة بورنيو وقتلها. وعُثر على جثتها في وقت لاحق.