غادة عبد الرازق تستعيد «شباب امرأة» على شاشة رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

تنافس غادة عبدالرازق في سباق رمضان بمسلسل «شباب امرأة»، الذي تجسد فيه دور «شفاعات»، ويتناول قصة شاب قادم من الريف ليدرس في القاهرة، ويستأجر غرفة في منزل، ويتعثر في دراسته، ولكن في المقابل تساعده أسرة من أقاربه في الخروج من الدوامة.

يشارك في البطولة يوسف عمر وداليا شوقي ومحمد محمود وجوري بكر ومحمود حافظ وعمرو وهبة ورانيا منصور، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج أحمد حسن.

وكان هذا العمل قدِّم في فيلم بطولة تحية كاريوكا وشكري سرحان وشادية وعبدالوارث عسر وسراج منير وفردوس محمد، عن قصة أمين يوسف غراب، وإخراج صلاح أبو سيف عام 1956، وشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان «كان»، وصنِّف في المركز السادس ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

ونفت غادة تعمدها تحويل عدد من الأفلام الناجحة إلى مسلسلات من بطولتها، كما حدث من قبل في مسلسلي «الباطنية» و«سمارة»، وقالت إن تحمسها للقصة أو الرواية الرئيسة المأخوذ عنها العمل هو الفيصل في اختياراتها، ومسألة تحويل العمل الأدبي إلى أكثر من عمل فني يحدث في كل العالم، ويحقق نجاحاً كبيراً، والأمر يتوقف على مدى جودة النص ومواكبته للعصر والظروف التي يقدَّم فيها.

وحرصت غادة طوال العشرين عاماً الماضية، ومنذ قيامها ببطولة «بطة وأخواتها» عام 2004، على الحضور في الموسم الرمضاني، عبر مسلسلات «أولاد الليل» و«قانون المراغي» و«الباطنية» و«زهرة وأزواجها الخمسة» و«سمارة» و«مع سبق الإصرار» و«حكاية حياة» و«السيدة الأولى» و«الكابوس» و«الخانكة» و«أرض جو» و«ضد مجهول» و«سلطانة المعز» و«لحم غزال» و«تلت التلاتة» و«صيد العقارب».