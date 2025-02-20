الجمعة 21 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مئات الملايين يستخدمون شهريا تطبيق "تشات جي بي تي"

شعار "أوبن أي آي" وتطبيقها "تشات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي
20 فبراير 2025 22:05

أفادت مجموعة "أوبن إيه آي"، اليوم الخميس، بأنها باتت تضم 400 مليون مستخدم شهريا لروبوتها للدردشة "تشات جي بي تي"، وهو رقم أعلى بمقدار الثلث مقارنة بشهر ديسمبر الفائت ويعكس الشعبية المتزايدة للذكاء الاصطناعي التوليدي.
وقال براد لايتكاب مسؤول العمليات في الشركة لشبكة "سي إن بي سي" التلفزيونية الأميركية "يسمع الناس عن هذا التطبيق من خلال الكلام المتناقل... يلاحظون فائدته ويرون أصدقاءهم يستخدمونه".
ورفض الناطق الرد على سؤال بشأن عدد المستخدمين المشتركين في إحدى الخطط المدفوعة في "تشات جي بي تي".
وبالإضافة إلى هؤلاء المستخدمين الأفراد، تقول "أوبن إيه آي" أيضا إنها تضم أكثر من مليوني شركة بين عملائها، وهي جهات تشترك في خدمة مدفوعة مقدّمة من تطبيق "تشات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي.
وأضاف المتحدث أن عدد المشتركين ارتفع بأكثر من الضعف منذ سبتمبر الماضي.
يأتي إعلان "أوبن إيه آي" بموازاة تغيير المجموعة نظامها الأساسي للتحول من منظمة غير ربحية إلى شركة عادية قادرة على توليد الأرباح لمساهميها.
وقدم إيلون ماسك، أحد مؤسسي "أوبن إيه آي"، عرضا بقيمة 97,4 مليار دولار لإعادة شراء الأصول التي تمتلكها المنظمة غير الربحية.
غير أن مجلس إدارة "أوبن إيه آي" رفض الأسبوع الماضي هذا العرض.

أخبار ذات صلة
"آيدكس 2025".. "لوكهيد مارتن" تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن
الذكاء الاصطناعي.. قفزة تقنية في العمليات الدفاعية
المصدر: آ ف ب
الذكاء الاصطناعي
تشات جي بي تي
أوبن إي آي
شركة أوبن ايه آي
آخر الأخبار
الاتحاد يتطلع إلى كسر «العقدة 928» أمام الهلال!
الرياضة
الاتحاد يتطلع إلى كسر «العقدة 928» أمام الهلال!
اليوم 12:56
السويد تحقق في قطع لكابل في بحر البلطيق
الأخبار العالمية
السويد تحقق في قطع لكابل في بحر البلطيق
اليوم 12:56
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
اليوم 12:39
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
اليوم 12:30
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تواصل مكاسبها وسط توقعات بقوة الطلب
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©