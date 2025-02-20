مئات الملايين يستخدمون شهريا تطبيق "تشات جي بي تي"

أفادت مجموعة "أوبن إيه آي"، اليوم الخميس، بأنها باتت تضم 400 مليون مستخدم شهريا لروبوتها للدردشة "تشات جي بي تي"، وهو رقم أعلى بمقدار الثلث مقارنة بشهر ديسمبر الفائت ويعكس الشعبية المتزايدة للذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال براد لايتكاب مسؤول العمليات في الشركة لشبكة "سي إن بي سي" التلفزيونية الأميركية "يسمع الناس عن هذا التطبيق من خلال الكلام المتناقل... يلاحظون فائدته ويرون أصدقاءهم يستخدمونه".

ورفض الناطق الرد على سؤال بشأن عدد المستخدمين المشتركين في إحدى الخطط المدفوعة في "تشات جي بي تي".

وبالإضافة إلى هؤلاء المستخدمين الأفراد، تقول "أوبن إيه آي" أيضا إنها تضم أكثر من مليوني شركة بين عملائها، وهي جهات تشترك في خدمة مدفوعة مقدّمة من تطبيق "تشات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي.

وأضاف المتحدث أن عدد المشتركين ارتفع بأكثر من الضعف منذ سبتمبر الماضي.

يأتي إعلان "أوبن إيه آي" بموازاة تغيير المجموعة نظامها الأساسي للتحول من منظمة غير ربحية إلى شركة عادية قادرة على توليد الأرباح لمساهميها.

وقدم إيلون ماسك، أحد مؤسسي "أوبن إيه آي"، عرضا بقيمة 97,4 مليار دولار لإعادة شراء الأصول التي تمتلكها المنظمة غير الربحية.

غير أن مجلس إدارة "أوبن إيه آي" رفض الأسبوع الماضي هذا العرض.