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الترفيه

محكمة تدين فتاتين بقتل فتاة أخرى في جريمة صادمة

عناصر من الشرطة السويدية
21 فبراير 2025 18:38

قضت محكمة جزئية في السويد، اليوم الجمعة، بإدانة فتاتين بتهمة القتل الوحشي لفتاة أخرى تبلغ من العمر 14 عاما في الصيف الماضي في قضية أحدثت صدمة في البلاد.
وخلصت المحكمة في مدينة لوند جنوب البلاد إلى أن الفتاتين، البالغتين 15 و13 عاما، نفذتا جريمة القتل معا. وحكمت المحكمة على الفتاة البالغة من العمر 15 عاما، بالسجن عامين وشهرين في مؤسسة للأحداث بتهمة القتل. أما الفتاة الثانية، البالغة من العمر 13 عاما، فمازالت صغيرة جدا ليحكم عليها بالسجن، لكن أدانتها المحكمة أيضا بالقتل.
وأمرت المحكمة الفتاتين بدفع تعويضات مشتركة لأقارب الضحية.
كانت جريمة القتل وقعت في يوليو 2024، في منطقة صناعية معزولة، في منطقة "لاندسكرونا"، على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال مدينة مالمو.

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المصدر: د ب أ
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جريمة قتل
فتاة
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