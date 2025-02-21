أسماء جلال.. «أشغال شقة جداً»

سعيد ياسين (القاهرة)

تواصل أسماء جلال حضورها الرمضاني بالجزء الثاني من مسلسل «أشغال شقة»، حيث تستكمل تجسيد شخصية إعلامية متزوجة من اختصاصي طب شرعي وينجبان توأماً، ويشاركها البطولة هشام ماجد وشيرين ومصطفى غريب، إخراج خالد دياب.

أبدت أسماء سعادتها بحضورها الرمضاني المتواصل للعام الثامن على التوالي بمسلسل «أشغال شقة جداً»، منذ مشاركتها في مسلسل «هربانة منها» عام 2017، إلى جانب أعمالها التي عُرضت بعيداً عن الموسم وحققت نجاحاً جماهيرياً ونقدياً، ومنها «لا تطفئ الشمس» و«الأب الروحي» و«كأنه امبارح» و«أبو العروسة».

وأوشكت أسماء على الانتهاء من تصوير دورها في فيلم «شمس الزناتي» إخراج عمرو سلامة، والذي تجدد فيه تعاونها مع محمد إمام بعد «اللعب مع العيال»، كما تستكمل تصوير دورها في 3 أفلام جديدة، هي: «وفيها إيه يعني» مع غادة عادل وماجد الكدواني، إخراج عمر رشدي، والثاني «هيبتا 2: المناظرة الأخيرة» مع منّة شلبي وكريم فهمي، إخراج هادي الباجوري، والثالث «إن غاب القط» مع آسر ياسين، إخراج سارة نوح.