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الترفيه

«مايكروسوفت» تطلق Muse لدعم الألعاب بالذكاء الاصطناعي

«مايكروسوفت» تطلق Muse لدعم الألعاب بالذكاء الاصطناعي
22 فبراير 2025 00:01

في خطوة جديدة نحو تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في الألعاب، أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق نموذجها الجديد Muse، المصمم خصيصًا لتحسين أداء الألعاب وتقديم تجارب أكثر تفاعلية وواقعية.
يهدف هذا النموذج إلى توفير أدوات متطورة لمطوري الألعاب، مما يساعدهم على إنشاء عوالم افتراضية أكثر ديناميكية واستجابة لمتطلبات اللاعبين.

تقنية متقدمة لتجربة لعب أكثر ذكاءً
يعتمد Muse على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يسمح بتحليل أنماط اللعب والتفاعل مع المستخدمين بطرق أكثر تطورًا. يمكن للنموذج تحسين شخصيات الذكاء الاصطناعي داخل الألعاب، وجعلها أكثر واقعية في استجابتها، بالإضافة إلى تحسين أداء الرسوميات والفيزياء داخل بيئات اللعب.

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تعزيز المنافسة في سوق الألعاب
مع إطلاق Muse، تعزز مايكروسوفت موقعها في سوق الألعاب الرقمية، حيث تنافس شركات أخرى مثل سوني وإنفيديا، اللتين تعملان أيضًا على دمج الذكاء الاصطناعي في تقنيات الألعاب. ومن المتوقع أن يسهم هذا النموذج في تطوير ألعاب أكثر تطورًا، سواء من حيث الرسوميات أو الذكاء الاصطناعي المدمج في الشخصيات الافتراضية.

 

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مستقبل الألعاب مع Muse
يشير الخبراء إلى أن Muse قد يشكل نقطة تحول في عالم الألعاب، حيث يمكنه تحسين الذكاء الاصطناعي داخل الألعاب ليصبح أكثر واقعية وتكيفًا مع أساليب اللعب المختلفة. كما يمكن أن يسهم في تقليل الحاجة إلى تحديثات ضخمة من خلال نماذج ذكاء اصطناعي تتعلم وتتطور مع مرور الوقت.
من الواضح أن مايكروسوفت تراهن بقوة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة الألعاب، ومع Muse، قد نشهد قريبًا جيلاً جديدًا من الألعاب الذكية التي تتفاعل مع اللاعبين بشكل غير مسبوق.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مايكروسوفت
الذكاء الاصطناعي
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