​رؤية جواهر القاسمي تتجسد صوراً بـ «اكسبوجر» 2025

​الشارقة (الاتحاد)

بمجرد دخول زوار المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» 2025 إلى معرض «مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة»، تستقبلهم صورة مؤطرة لتغريدة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عبر منصة «إكس» التي تعكس رؤية سموها: «خُلقت الرياضة لتجمعنا لا لتفرقنا، وحلمي أن أرى بناتنا في الإمارات يجتمعن في مدرجات التشجيع للاستمتاع بالرياضة ودعم بطلاتهن في كل الرياضات».

تلك الكلمات لم تكن مجرد حلم، بل باتت واقعاً ترجمه العمل الدؤوب لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة التي أرست قواعد رياضية تحتضن أكثر من 900 لاعبة في 12 رياضة مختلفة، عبر أربعة أندية رياضية متخصصة، لتصبح المرأة في الشارقة نموذجاً للتميز الرياضي، والطموح الذي لا يعرف حدوداً.

جانب من معرض «نساء الشارقة»

رحلة بصرية

يعد معرض «مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة» شهادة مصورة تحكي قصص التحدي والإصرار، حيث تجسد كل صورة لحظة من العزيمة، وكل إطار يعكس جزءاً من تاريخ المرأة الإماراتية في ميادين الرياضة، فمن مشاهد الفخر والانتصار إلى لحظات الكفاح والتحدي، يقدم المعرض رواية بصرية عن مسيرة ملهمة قادتها المرأة الإماراتية نحو منصات التتويج.

وتجسد صور المعرض لحظاتٍ من العزيمة والشغف الرياضي، حيث تظهر اللاعبات في ميادين المنافسة، وهنّ يتجاوزن الحدود التقليدية، ويكتبن فصولاً جديدة في تاريخ الرياضة الإماراتية.. لقطات نابضة بالحياة، من ساحات التدريب إلى منصات التتويج، تعكس روح الإصرار والانتماء، حيث لا تتوقف المرأة في الشارقة عند تحقيق الحلم، بل تصنع واقعاً رياضياً متجدداً.

تغيير وتأثير

يواصل «اكسبوجر» 2025، وهو النسخة التاسعة من الحدث، دوره الرائد في الاحتفاء بالفنون البصرية كأداة لإحداث التغيير والتأثير، ومعرض «مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة» يؤكد التزام سمو الشيخة جواهر بتمكين المرأة في جميع المجالات، وعلى رأسها الرياضة، حيث أصبحت الصورة وسيلة لتوثيق مسيرة الإنجاز، وجسرًا يصل الأجيال ببعضها البعض، ومرآة تعكس حجم التحولات التي شهدتها الرياضة النسائية في المنطقة.

رسالة المعرض

«لا شيء أكبر من الصورة»، هذا الشعار الذي يحمله «اكسبوجر» 2025 يُجسّد المعنى الحقيقي للصورة كقوة قادرة على التغيير، والتأثير، وإلهام الأجيال القادمة، كل صورة في معرض «المرأة في الشارقة» تعد صدى لصوت المرأة، وهي شهادةٌ على قدرتها على تحقيق المستحيل، ودليلٌ على أن الرياضة ليست مجرد ميدان للمنافسة، بل مساحة للتعبير عن الذات، وبناء مجتمعات أقوى وأكثر تماسكاً.