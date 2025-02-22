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غواصة لزوار «سي وورلد أبوظبي»

غواصة لزوار «سي وورلد أبوظبي»
23 فبراير 2025 01:07

رشا طبيلة (أبوظبي)

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أطلقت سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، أول غواصة استكشافية للركاب داخل أكواريوم في العالم، لتقدم تجربة استثنائية تأخذ الزوار إلى عمق أكثر من 20 متراً تحت الماء.
وتتسع الغواصة لأربعة أشخاص في كل رحلة، بالإضافة إلى السائق، وتستمر التجربة لنحو 30 دقيقة تحت الماء، وذلك في منطقة المحيط اللانهائي داخل سي وورلد جزيرة أبوظبي، مع ضرورة الحجز المسبق لهذه التجربة التي تتاح مرة واحدة يومياً. وتعد الغواصة الاستكشافية، الموجودة في منطقة المحيط اللانهائي في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، أول غواصة للركاب داخل أكواريوم في العالم، وتقدم تجربة استثنائية للزوار لمشاهدة الكائنات البحرية من مختلف أنواعها، مثل أسماك القرش واللخمة عن كثب.

سي وورلد أبوظبي
أبوظبي
غواصة
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