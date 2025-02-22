اعتقال "الذبابة" أخطر مطلوب لفرنسا بعد أشهر من الفرار

أشادت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، باعتقال "م. عمرا" المصنف أخطر رجل مطلوب من قبل أجهزة الأمن والقضاء في فرنسا، بعد أشهر من فراره إثر هجوم مسلح أودى بحياة ضابطين.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن اعتقال عمرا الملقب "الذبابة"، والمتورط في قضايا مخدرات وأعمال سطو وعنف وقتل، في رومانيا.

وصف الرئيس إيمانويل ماكرون عملية الاعتقال بأنها "نجاح رائع".

وقال رئيس الحكومة فرانسوا بايرو إنه "نجاح رائع لشرطتنا الوطنية. الاحترافية العالية والمثابرة تستحق امتنانا".

بدوره، أشاد وزير الداخلية برونو ريتايو "بتعاون رومانيا الحاسم" في القبض على عمرا.

ونجح م. عمرا في 14 مايو 2024 في الفرار من شاحنة سجن للشرطة أثناء ترحيله من المحكمة إلى السجن في مدينة "روان"، إثر كمين صدم الرأي العام نفذه مسلحون أدى إلى وفاة رجلي أمن بالرصاص وإصابة ثلاثة آخرين.

وأدرجت الشرطة الدولية (الانتربول) عمرا، على قائمة المطلوبين.

ويضع الاعتقال نهاية لتسعة أشهر من هروب عمرا رغم الجهود الأمنية الكبيرة في ملاحقته.

وقال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين "في النهاية، الشرطة والعدالة هما من تفوزان دائما".