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الترفيه

"إنستجرام" تتيح لصناع المحتوى كسب المال مقابل تعليقاتهم الإيجابية

"إنستجرام" تتيح لصناع المحتوى كسب المال مقابل تعليقاتهم الإيجابية
23 فبراير 2025 11:14

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي  إنستجرام طريقة جديدة لتعامل مبدعي المحتوى مع العلامات التجارية المعلنة، بما يتيح لهم الحصول على أموال مقابل التوصية بمنتجات هذه العلامات.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن شركة ميتا بلاتفومس المالكة للمنصة قدمت إضافة  تسمى "الشهادات" والتي تسمح لمنتجي المحتوى  بالحصول على عائد من خلال الأراء الإيجابية التي ينشرها صناع المحتوى  كتعليقات على منشورات وإعلانات العلامات التجارية على منصة التواصل الاجتماعي.


وتستغل العديد من العلامات التجارية حالياً المعلقين الذين يتقاضون أجوراً، أو تحفز العملاء على كتابة تعليقات إيجابية.

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بالنسبة لشخص يبحث عن منتج جديد، قد يكون من الصعب معرفة من هو العميل المعجب حقاً بالسلعة ومن قد يكون مزيفاً في قسم التعليقات.

إن إضافة طريقة تسمح لمنتج المحتوى بتقديم نفسه كمروج يحصل على أجر قد يزيد مدى قبول العلامة التجارية بين متابعي هذا الشخص مع زيادة الشفافية بشأن طبيعة العلاقة بين صانع المحتوى والعلامة التجارية. وفي حين أن هذه التوصيات مدفوعة الأجر بشكل واضح، وليست عضوية، فإن منتجي المحتوى على الأقل يجب أن يخاطروا بسمعتهم من خلال وضع أسمائهم خلف المنتجات المقدمة.


وإذا لم يكونوا  موضوعيين بشأن هذه التوصيات، فقد يفقدون ثقة متابعيهم. وأشارت شركة ميتا إلى أن 40% من مستخدمي إنستجرام قالوا إنهم يتأثرون بتوصيات صناع المحتوى عند التسوق عبر المنصة.

المصدر: وكالات
صناع المحتوى
إنستجرام
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