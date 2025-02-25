شغاب.. ملحمة تراثية إماراتية على قنوات أبوظبي وتطبيق ADtv

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لشركة «أبوظبي للإعلام» - شركة الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن العرض الأول والحصري للدراما الإماراتية التشويقية «شغاب»، الذي يُعرض في شهر رمضان الفضيل، على شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي وتطبيق ADtv. يجمع العمل نخبة من أبرز نجوم الدراما الإماراتية، منهم: أحمد الجسمي، حبيب غلوم، هيفاء حسين، مروان عبدالله صالح، أمل محمد، أحمد الأنصاري، عبدالله الجنيبي، حميد العوضي، وحمد الكبيسي، وهو من تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج مصطفى رشيد.

طواشين ونواخذة

تدور أحداث المسلسل حول شخصيات العمل الرئيسة وصراعاتهم من طواشين ونواخذة وغواصين منهم من يريد السيطرة بدافع الطمع، مثل «جاسم الحنظل» الذي يلعب دوره الممثل أحمد الجسمي، و«عيسى» الذي يسعى لتفادي الكثير من الصعاب والمشكلات التي تحدث بين النواخذة، ويلعب دوره الممثل حبيب غلوم، ومنهم من يريد التمرد مثل «مبخوت»، ومنهم من يسير في طريق الحق مثل «مشاري»، ويبدأ الصراع بين النوخذة «جاسم» والغواص «مبخوت» عن عدم رضا الغواص على الخروج لموسم الغوص وجمع اللؤلؤ بسبب مرض والده، وهجوم «جاسم» على بيت «مبخوت» وأخذه بالقوة لموسم الغوص، وهنا يتدخل مشاري لحل النزاع.

تجارب إنسانية

يسلط العمل الضوء على قصص واقعية في النجاح والفشل، وحكايات رومانسية تعبّر عن الحب في أجمل صوره، كما يستعرض العمل تجارب إنسانية من مختلف المجتمعات التي تشكل النسيج الإماراتي من مختلف إمارات ومدن وقرى الدولة، في قالبٍ غني يعكس التنوع في العادات والتقاليد والموروث الاجتماعي في حلقات تتزاحم فيها الشخصيات والأحداث بأسلوب تفاعلي ومشوق.

وجبة دسمة

وخلال تصوير العمل، زارت «الاتحاد» كواليس المسلسل، والتقت بعدد من فريق العمل، للحديث عن تجاربهم في «شغاب»، حيث أعرب المخرج مصطفى رشيد عن سعادته لإخراج هذا العمل الضخم الذي يشارك فيه نخبة من نجوم الدراما المحلية، إلى جانب تعاونه مجدداً مع المؤلف المبدع إسماعيل عبد الله الذي اشترك معه في العمل المميز «الشهد المر» الذي حقق نجاحاً كبيراً، ونعيد معه التجربة في العمل القوي والثري «شغاب»، وقال: يستعرض «شغاب» ملحمة إماراتية وحكايات اجتماعية عبر حقب وأزمنة وشخوص، يشارك في تجسيدها كوكبة من نجوم الدراما الإماراتية، سواء من المخضرمين أو الشباب، فحقاً «شغاب» وجبة درامية دسمة في رمضان، ويعُتبر بمثابة تحدٍّ كبير لنا جميعاً، ورغم الصعاب، إلا أننا تكاتفنا لإظهار هذه الملحمة التي تختلف عن جميع الأعمال السابقة.

جاسم الحنظل

وأكد الممثل أحمد الجسمي أن «شغاب» عمل درامي تراثي عميق في الطرح، تدور أحداثه في 3 حقب زمنية من بداية العشرينيات حتى منتصف القرن الماضي، ويستعرض مشاهد متعددة لصراعات تسلط الضوء على قيم الكرامة والشجاعة والمروءة في مواجهة الخديعة والمكر والجشع، موضحاً أنه يلعب فيه دور النوخذة «جاسم الحنظل»، وهو شخص متجبر وطاغية ومتسلط.

تحدٍ كبير

قالت هيفاء حسين: سعيدة بمشاركتي بدور «عهود» في مسلسل «شغاب» الذي يُعتبر بمثابة تحدٍ كبير لكل فريق العمل، خصوصاً أنه يقدم قصصاً في حقب قديمة يتم التطرق لها للمرة الأولى في عمل درامي، موضحة أن أهم ما يميز العمل أنه يجمع توليفة غنية من عمالقة التمثيل في الإمارات، وقالت: أعتز بالوقوف أمام عدد من نجوم الدراما الذين اجتمعوا في «شغاب» لتقديم عمل مختلف يليق بمستوى المشاهد العربي.

دراما عميقة

أشار حبيب غلوم إلى أنه يؤدي في المسلسل دور «عيسى» الذي يسعى لتفادي الكثير من الصعاب والمشكلات التي تحدث بين النواخذة، وقال: اجتمعنا في «شغاب» لإظهار عمل فني هادف يرقى بمستوى المشاهد، فأنا أعشق التحدي في مختلف أعمالي الدرامية، وأحاول تقديم دراما عميقة بمحتوى متميز ومضمون هادف، ويأتي «شغاب» كتحدٍ جديد من حيث الإنتاج، والتصوير والفكرة والأحداث.

3 حقب زمنية

تم تصوير المسلسل في إمارة عجمان وفي مناطق متفرقة بالدولة، وقد تم تجهيز القرية التي صورت فيها أحداث العمل، من حيث الديكورات والمباني لتصوير أحداثه الواقعة بين ثلاث حقب زمنية مختلفة من تاريخ دولة الإمارات، لتبدو واقعية أمام الشاشة.

أضخم الإنتاجات

يُعتبر مسلسل «شغاب» من أضخم الإنتاجات المحلية، إذ تشارك كوكبة من نجوم الإمارات في كل حقبة من أحداث العمل، حيث يلعب بطولة الحقبة الأولى 40 بطلاً رئيساً، و63 دوراً ثانوياً، والأمر نفسه بالنسبة للحقبتين الثانية والثالثة.