«أدوبي» تطرح تطبيق «فوتوشوب» مجانياً على الهواتف

قالت شركة أدوبي اليوم الثلاثاء إنها ستطرح لأول مرة تطبيقها لبرنامج تعديل الصور الرقمي (فوتوشوب) على الهواتف المحمولة بنسخة مجانية وأخرى بأقل اشتراك حتى الآن، وهو 7.99 دولار شهرياً.

وأصبح البرنامج، الذي أصدرته الشركة لأول مرة في عام 1990، مشهوراً للغاية لكنه مكلف جدا. وبلغ الاشتراك لجهاز آيباد من آبل في النسخة الأقل كلفة منه 9.99 دولار شهريا.

وقال مسؤولون تنفيذيون في أدوبي لرويترز إن الشركة دشنت الآن نسخة مجانية من برنامج فوتوشوب على هواتف آيفون من إنتاج آبل، وستطرح قريبا نسخة لنظام أندرويد.

وستقدم أدوبي نسخة مميزة باشتراك 7.99 دولار شهريا تتضمن المزيد من الخصائص بالإضافة إلى إمكان الحصول على مساحة تخزين سحابية أكبر ونسخة من برنامج فوتوشوب على الإنترنت لاستخدامه على الشاشات الأكبر.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة من آبل وجوجل على تقليد العديد من خصائص فوتوشوب القديمة وطرحها مجانا، مثل تعديل ألوان الصور أو حذف بعض الأشياء منها.

ولا يزال برنامج أدوبي المخصص للمحترفين المبدعين يشكل أكثر من نصف مبيعاتها في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة خلال ديسمبر توقعاتها لإيرادات عام 2025 والتي جاءت دون تقديرات وول ستريت.

وقالت ديبا سوبرامانيام نائبة رئيس الشركة لتسويق المنتجات من التطبيقات الاحترافية الإبداعية إن أدوبي تركز على استقطاب المستخدمين الأصغر سنا الذين يعتبرون هواتفهم المحمولة هي كاميراتهم الأساسية وجهاز تعديل الصور الخاص بهم، وفي الوقت الذي يحتاجون فيه إلى أدوات أكثر مما يوفره نظام تشغيل الهواتف.

وستتميز حتى النسخة المجانية من تطبيق فوتوشوب بخصائص، مثل تقسيم الصورة إلى أجزاء منفصلة وحجب أجزاء منها وإضافة نص. ويمكن استخدام كل هذه الخصائص في عمل غلاف لبرامج البودكاست أو قوائم لتشغيل الموسيقى أو مقاطع مصورة من منصة يوتيوب.

وأضافت سوبرامانيام لرويترز «أنفقنا الكثير من الوقت والجهد في تجربة التطبيق مباشرة مع قاعدة المستخدمين المستهدفة لدينا، وهي الجيل التالي من المبدعين الذي سيقوم بالكثير من الأعمال على هواتفه المحمولة التي أصبحت سبيله الوحيد للتعبير عن إبداعاته الشخصية، والتطبيق مصمم خصيصا لهم».